Fiesta copera en el Roig Arena: las aficiones se reúnen antes de las semifinales
El encuentro se llevó a cabo en los aledaños del pabellón, donde reinó el buen rollo y un ambiente festivo
València acogió este sábado un encuentro de aficionados en los alrededores del Roig Arena, como acto previo a las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto masculina. La reunión comenzó a media mañana en la zona habilitada como Fan Zone, donde se congregaron seguidores de distintos equipos participantes en el torneo.
Durante varias horas, los asistentes participaron en actividades organizadas por la organización, con música, animación y espacios dedicados al ocio. El recinto reunió a centenares de aficionados que compartieron cánticos y actos de apoyo a sus respectivos clubes antes del inicio de los partidos.
Entre los presentes se encontraban seguidores del Valencia Basket, Real Madrid Baloncesto, Unicaja Baloncesto y Saski Baskonia, además de aficionados de otros equipos que se sumaron al encuentro. La actividad se desarrolló sin incidentes y con presencia de seguidores desplazados desde diferentes puntos de España.
Encuentro festivo
La reunión de aficiones forma parte de las actividades paralelas organizadas con motivo del torneo y sirve como antesala a los encuentros de semifinales, programados para la tarde en el Roig Arena.
- ¿Quién es Renzo Saravia y qué puede aportar el nuevo fichaje del Valencia CF?
- El Valencia Basket cede ante el Real Madrid y jugará las semifinales de la Minicopa como segundo de grupo
- Corberán perfila el once para Vila-real con el regreso de Danjuma
- El Valencia CF se fija en el efecto Guedes
- Córdoba, la provincia argentina que late y conecta con el Valencia CF
- Caso cerrado: el Valencia CF ficha a Renzo Saravia
- La Premier League suspira por delantero valenciano de moda
- Marcelino: 'En el Valencia CF se tomó la decisión de destruir un equipo ganador