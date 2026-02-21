El Real Madrid tira de personalidad para vencer al Barça y pasar a la final de la Minicopa Endesa

El Real Madrid se convierte en el primer finalista de la Minicopa Endesa después de imponerse al Barça en un partido muy igualado y competido sobre el parquet, pero donde los blancos marcaron diferencias desde la línea de triple: siendo muy acertados frente a unos culés que, pese a ser insistentes en ataque, y tirar del carro en el último cuarto, se toparon con la personalidad y el acierto de los madridistas, que ya esperan rival en la final a Valencia Basket o Tirma Gran Canaria.

El encuentro empezó con un intercambio de golpes que el Madrid se encargó de suavizar separándose en el marcador, mientras los culés defendieron bien en zona para limitar los arreones blancos al contragolpe. Sin embargo, el Barça fue quien se llevó el primer cuarto tras un tira y afloja constante, pero el Madrid, en el segundo, impuso su ley para conseguir un parcial de 12 a 1 sobre el que se disparó en el luminoso: 26-20, con ningún triple anotado por parte de los azulgrana de los 12 lanzamientos que intentaron.

Al descanso, tras un tiempo en el que ambas defensas imperaron, el Barça recortó a tres puntos para, poco después de la reanudación, empatar a 26 tras un tiro de tres de Nagorski que sirvió para romper la sequía desde el triple y tutear a un Madrid que se sintió cómodo. De hecho, el '26' culé tiró del carro, pero las embestidas madridistas provocaron que estuvieran siempre por detrás del marcador. Idemudia, desde el triple, despegó a los suyos en el marcador. Y cuando más dominó el Barça, Coulibaly puso a su equipo con seis puntos de ventaja (40-36).

Marcando diferencias desde el triple, con un porcentaje de acierto elevado, irrumpió la figura de Gael Gómez para que su equipo se hiciera fuerte desde el tiro exterior. Otro triple, esta vez del '12', generó un marcador cómodo que el Barça se negó a aceptar. No solo mediante Nagorski, sino también a través de un Doumbia que, inspirado en ataque, puso a su conjunto a un punto del Madrid en el comienzo del último cuarto.

Pese a ello, la reacción azulgrana fue un espejismo y el efecto se evaporó debido a un Gael Gómez que dio un paso al frente, tiró de personalidad y contagió de madurez al Madrid, que tuvo la cabeza fría cuando el Barça apretó los dientes. El '12', de hecho, colocó al Madrid con una ventaja de ocho puntos que Cabrera, a falta de un minuto y medio, dejó sentenciado prácticamente el encuentro con un triple que puso el 63-56 en el marcador. Con dos puntos para cada uno en los últimos coletazos, al Barça no le quedó más remedio que aceptar un mal día de cara a canasta ante un Madrid al que le salió todo. Su acierto, sobre todo desde línea de tres, le ha llevado a la final.