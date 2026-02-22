COPA DEL REY
El Baskonia da la campanada y gana la Copa en el Roig Arena
Los de Paolo Galbiati arrollaron al Real Madrid en el último cuarto y vuelven a levantar el título 17 años después
El resto de aficiones se sumaron al apoyo al Baskonia en su remontada ante los blancos
Hezonja despertó los fantasmas del sábado con un triple a un minuto del final, pero no pudieron repetir el 'milagro'
El Baskonia vuelve a ser campeón 17 años después. Ni el hecho de jugar tres partidos en tres días hizo que el Madrid pudiera con un rival que acabó con más energía y que arrolló a los blancos en el último cuarto, liderados por el MVP Forrest, Howard y Omoruyi. Un final de partido para la historia (89-100) de un Roig Arena prácticamente lleno acogía su primer gran evento deportivo de baloncesto, con una final de Copa del Rey que llenaba las gradas a pesar de la dolorosa ausencia del anfitrión, el Valencia Basket.
Mario Hezonja, el verdugo taronja en la semifinal del sábado, abría el marcador con un tiro en la zona y aunque Forrest no tardó en responder, los blancos no tardaban en abrir brecha con un parcial de 11-0 que puse el 13-2 en el marcador. Llull, Campazzo y de nuevo Hezonja desde el 6,75 dejaban en una situación complicada en menos de tres minutos a un Baskonia que buscaba un título que se le resistía desde 2009.
Paolo Galbiati paraba el partido y la reacción bakonista fue inmediata, hasta el punto de dar la vuelta al marcador con un parcial de 4-17 que llevaba a Scariolo a parar también el partido. El francés Luwawu Cabarrot empezaba a tomar el mando del partido y llevaba al Baskonia en volandas, aunque los vitorianos no pudieron cerrar con ventaja el primer cuarto (26-26).
Duelo Feliz - Luwawu-Cabarrot
Forrest, desde el tiro libre y Diakité con un triple, ponían al Baskonia cuatro arriba (26-30), pero en el Madrid emergía la figura de Andrés Feliz para liderar un cambio de inercia en el partido. Con 36-30, Galbiati pedía tiempo, pero de nuevo Feliz y Alex Len ampliaban la diferencia hasta el 40-30. Las opciones del Baskonia pasaban por encontrar de nuevo la mejor versión de Cabarrot y Forrest y aunque no pudieron llegar al descanso con ventaja, si empujaron a los suyos para seguir vivos tras la primera mitad, a la que se llegó con un 52-47 tras un intercambio de canastas en el que también era protagonista Tavares.
El Baskonia, siempre cerca
Deck y Hezonja, con un nuevo triple, consolidaban la ventaja madridista en la reanudación, pero Radzevicus, Forrest y Cabarrot recuperaban terreno para empatar a 57 antes de los cuatro minutos de la segunda parte.
En un momento complicado para los de Scariolo, Hezonja volvía a sumar cuatro puntos consecutivos, con Campazzo empujando también hasta el 65-61. Un intento de remontada que no llegaba a cuajar ante un Madrid que volvía a escaparse con un parcial de 7-0 por medio de Lyles, un 2+1 de Garuba y Maledon (72-64). Aún hubo tiempo para que Cabarrot sumara 3 tiros libres a falta de una décima de segundo para el último cuarto.
17-33 en el último cuarto
Garuba. Feliz y Maledón, con un triple, mantenían la ventaja blanca en la vuelta a la pista, pero un excelso Omoruyi se sumaba a la exhibición de Cabarrot y, tras un 2+1 de Forrest y un triple de Diakité permitían a los baskonista ponerse por delante (79-81), a 5.48 del final. Las gradas del Roig Arena se volcaban con el Baskonia.
Forrest, Kurucs y Howard hurgaban en la herida blanca y pese a un triple de Hezonja que hizo despertar los fantasmas de la semifinal del sábado poniendo al Madrid a tres (89-92) a 1:03 del final, el Baskonia pasó por encima del Madrid en el último minuto hasta llegar al 89-100. La Copa del Rey ya era del Baskonia y a la fiesta vitoriana se sumaban las siete aficiones. Desde 2009 no ganaban una Copa y los de Paolo Galbiati hacían historia en el Roig Arena 17 años después.
El club vitoriano no había conquistado ningún título desde que en 2020 ganara la Liga Endesa. Y lo hizo en el marco de la fase final extraordinaria de la competición que se celebró a puerta cerrada por el covid 19 en la Fonteta, a pocos metros del Roig Arena en el que este domingo, ahora acompañado por su público, volvió a levantar un trofeo.
Ficha técnica:
89.- Real Madrid (26+26+20+17): Campazzo (14), Llull (3), Deck (8), Hezonja (15), Tavares (9) -cinco titular- Lyles (4), Abalde (-), Maledon (12), Garuba (5), Feliz (15) y Len (4).
100.- Kosner Baskonia (26+21+20+33): Forrest (22), Howard (6), Radzevicius (2), Frisch (-), Diakite (9) -cinco titular- Villar (-), Omoruyi (23), Kurucs (4), Luwawu-Cabarrot (28) y Spagnolo (6).
Árbitros: Peruga, Conde y Calatrava. Eliminaron por el Real Madrid a Usman Garuba (m.33) y a Luwawu-Cabarrot del Baskonia (m.36).
Incidencias: final de la nonagésima edición de la Copa del Rey, la cuadragésima en la era ACB, celebrada en el Roig Arena de València con la presencia del rey Felipe VI y con la presencia de 15.314 espectadores.
También estuvieron en el encuentro autoridades como el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, así como la ministra de educación y deporte, Milagros Tolón, y la de ciencia, Diana Morant. Igualmente asistieron el presidente de la ACB, Antonio Martín, la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar o José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD
