Meliana Bon Lloc conquista la Copa Senior Preferente ante su afición

Con una canasta en el último segundo de Diego López, Mejor Jugador de la Final, Meliana Bon Lloc se ha proclamado campeón de la Copa Senior Masculino Preferente superando a CBM Benifaió Alvinox por 70-71. Como campeón de Copa, además, Meliana Bon Lloc prácticamente se asegura el ascenso a categoría Autonómica para la próxima temporada. Lo conseguirá siempre que a la finalización de la liga, ocupe una de las cuatro primeras plazas de su grupo.

El Pabellón Municipal de Meliana ha sido el escenario del evento y en la Final han estado presentes la alcaldesa de Meliana, Trinidad Montañana; el diputado de Deportes y concejal del Ayuntamiento, Pedro Cuesta; el presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV), Salvador Fabregat; y el presidente del Melina Bàsquet Club, Ramón Bosque.

Arrancaba la Final con un enchufado Meliana Bon Lloc, que lograba un parcial de inicio de 2-12 que obligaba al rival a parar el partido para tratar de reconfigurar esa salida a pista. Poco a poco CBM Benifaió Alvinox fue encontrándose con su juego, tratando de rebajar las diferencias en los siguientes minutos. Por momentos, parecía que iba a ser capaz de completar la remontada, pero un buen sprint de los anfitriones en las últimas acciones de la primera mitad les devolvía el mando del choque con 32-44 al descanso.

Esa buena dinámica para los locales se mantuvo en los primeros compases de la segunda mitad, ampliándose incluso las diferencias, pero el conjunto de Benifaió seguía apretando, sin reducir su intensidad y se colocaba a sólo cinco puntos a falta de cinco minutos para el final. 5 minutos de mucha tensión en los que ambos equipos lo dieron todo para llevarse una victoria que a la postre terminaba cayendo del lado de Meliana Bon Lloc por 70-71 con una canasta en el último segundo.

Sábado 21 de febrero

17:00 h. Semifinal 1: CBM Benifaió Alvinox 80 – 70 El Otro Vino CB Aldaia

19:00 h. Semifinal 2: Meliana Bon Lloc 97 – 85 CB Torrevieja

Domingo 22 de febrero

11:00 h. Final: CBM Benifaió Alvinox 70 – 71 Meliana Bon Lloc