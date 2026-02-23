LeBron rompe otro muro en la derrota de los Lakers ante los Celtics de Hugo González

LeBron James rompió este domingo la barrera de los 43.000 puntos en la NBA en la derrota de Los Ángeles Lakers contra los Boston Celtics, en una jornada en la que los Oklahoma City Thunder cortaron la racha de siete victorias seguidas de los Cavaliers y en la que Tyrese Maxey reactivó a los 76ers con 39 puntos.

La gran noche de Maxey acabó con la racha de cuatro derrotas consecutivas de los Sixers, que triunfaron por 135-108 en el campo de los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards (28 puntos).

Los Sixers pudieron contar además con 24 puntos del novato VJ Edgecombe, en una noche en la que Joel Embiid estuvo de baja por quinto partido consecutivo al convivir con molestias de rodilla.

LeBron supera los 43.000 puntos

James es el líder absoluto de anotación en la historia de la NBA con 43.008 tras los 20 anotados este domingo contra los Celtics. El segundo, otra leyenda de los Lakers, es Kareem Abdul-Jabbar con 38.387 puntos, casi 5.000 menos. De todas formas, como suele ocurrir, el máximo anotador de los Lakers fue Doncic con 25 puntos

Abdul-Jabbar presenció en vivo la gesta de LeBron, pues acudió al pabellón para participar en el homenaje a Pat Riley, campeón de cuatro anillos como entrenador de los Lakers (1982, 1985, 1987, 1988) y otro como jugador (1972). Como parte del homenaje, los Lakers inauguraron fuera del pabellón una estatua de bronce de casi 2,5 metros y 230 kilos de Riley.

Pero fueron los Celtics los últimos en festejar en la Crypto.com Arena. Jaylen Brown firmó 32 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, mientras que Payton Pritchard, que machacó a triples a los Lakers, hizo treinta puntos y ocho asistencias. El novato español Hugo González aportó cuatro puntos y tres rebotes en los Celtics.

OKC tumba a los Cavs

Los Thunder, sin Shai Gilgeous Alexander ni Jalen Williams, vencieron por 121-113 a los Cleveland Cavaliers, que estaban invictos desde la llegada de James Harden al equipo.

Gilgeous-Alexander es baja por una distensión abdominal, mientras que Williams tiene una lesión en el isquiotibial derecho. Los Thunder tampoco pudieron contar con Alex Caruso (esguince en el tobillo izquierdo) ni Ajay Mitchell, con la misma lesión que 'SGA'. Isaiah Joe fue el máximo anotador de los Thunder con 22 puntos, mientras que Cason Wallace (20 puntos y 10 asistencias) y Chet Holmgren (17 puntos y 15 rebotes) firmaron sendos dobles-dobles.

Para los Cavaliers, Harden, Donovan Mitchell y Sam Merrill terminaron con 20 puntos cada uno. Los Thunder son líderes en el Oeste con un balance de 44-14, con tres victorias de margen sobre sus perseguidores, los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

En el Este mandan los Detroit Pistons (42-13), perseguidos por los Celtics y por unos New York Knicks que ganaron 105-99 en el campo de unos Bulls en crisis, que llevan nueve derrotas consecutivas.

Karl Anthony Towns conectó diez de sus 17 tiros de campo y metió cinco triples para 28 puntos. Sumó además once rebotes, dos asistencias y tres robos en 32.13 minutos en la pista del United Center. Los Knicks pudieron contar además con 19 puntos, cinco rebotes y nueve asistencias de Jalen Brunson y con 16 puntos de Landry Shamet.

Al Horford 'frena' a Jokic

Al Horford firmó 22 puntos en la victoria 128-117 de los Golden State Warriors contra los Denver Nuggets, que desperdiciaron un triple doble de 35 puntos, veinte rebotes y doce asistencias del serbio Nikola Jokic.

Los Nuggets siguen con altibajos y perdieron tres de sus últimos cuatro partidos, lo que les deja en la cuarta posición en el Oeste (36-22). Los Warriors, que siguen pendientes de la recuperación de Steph Curry, baja por un problema de rodilla, son octavos (30-27) en la misma conferencia.

Jokic, lanzando un tiro libre / R

Actualmente fuera de los puestos de postemporada se encuentran los Mavericks, que visitaron el campo de los Indiana Pacers de su exentrenador Rick Carlisle con una racha de diez derrotas seguidas. El equipo de Jason Kidd cortó esa racha negativa con un trabajado 134-130, al ritmo de Khris Middleton (29 puntos) y de PJ Washington (22 puntos).

Noticias relacionadas

Entre los demás resultados, los Toronto Raptors dominaron en el campo de unos Milwaukee Bucks sin Giannis Antetokounmpo (122-94) y los Atlanta Hawks doblegaron 115-104 a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández. Los Nets son penúltimos en el Este (15-41) y llevan cuatro derrotas consecutivas. Solo los Indiana Pacers (15-43) tienen peores números.