El primer gran revés de Sergio Scariolo tras su vuelta al Madrid

La cara de decepción de Sergio Scariolo tras perder la final de Copa a manos del Kosner Baskonia, era más que evidente. El italiano, un ganador nato, ha regresado al Madrid para seguir haciendo grande la sección blanca, pero la realidad es que a la primera oportunidad de sumar el primer gran título de la temporada se han vuelto de vacío a Madrid.

El entrenador blanco se quedó muy cerca del éxito, con un equipo con todos los mimbres para llevarse el título, pero tuvo que claudicar ante el corazón y el empuje del Baskonia de Paolo Galbiati que nunca dejó de creer en la victoria a pesar de ir por detrás en el marcador la mayor parte del tiempo.

Un Scariolo que mostró su ‘fair play’ reconociendo los méritos del rival- “es bueno para el baloncesto español que Baskonia haya recuperado tantas posiciones esta temporada”, dijo- aunque la procesión va por dentro para una sección que se ha remodelado en los despachos y también en la pista, pero de momento, los títulos se hacen esperar.

El primer gran título de la temporada con Scariolo en el banquillo se le esfumó al Madrid / Kai Forsterling / EFE

Un equipo ganador...sin premio

Y es que este Madrid ha sido diseñado para volver a mandar en la competición nacional y en Europa, y quizá la conclusión es que no forman un bloque tan efectivo ni ganador como les hubiera gustado llegar a esta Copa del Rey.

Pero el entrenador blanco no pierde ni mucho menos la fe en su grupo, al que ve capacitado para mñás altas cotas, a pesar de quedare sin Copa. “La progresión que hemos hecho de octubre hasta aquí no se tira por la borda, es una base desde la que volver a arrancar y no será fácil, pero es lo que tenemos que hacer”, dijo el técnico lanzando un mensaje de esperanza para su ‘parroquia’ y el propio equipo.

Scariolo lamentó que su equipo no tuviera la lucidez necesaria en los minutos decisivos de la final / Kai Försterling / EFE

Tampoco tiene el conjunto blanco mucho tiempo para lamerse las heridas porque la competición europea regresa esta misma semana, y el Madrid recibe el jueves al FC Bayern de Svetislav Pesic en el Movistar Arena, que intentará sorprender a los blancos. En la recta final de la temporada regular en la Euroliga, el objetivo es meterse entre los cuatro mejores, donde ya ocupan esa plaza (17-11) para encarar el play-off de cuartos con ventaja de pista.

Una derrota en la Copa que decepciona al madridismo y al mismo Scariolo, aunque el plato fuerte de la temporada llega en los próximos meses y aquí es dónde el éxito y el fracaso del primer año el italiano llegará a juicio.