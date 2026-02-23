Xàbia albergó las Jornadas de Detección Infantil.

El Pabellón Miguel Buigues de Xàbia fue el escenario este domingo de las Jornadas de Detección Infantil, organizadas por la FBCV para la generación de 2013. El objetivo de esta actividad, en la que han tomado parte en torno a un centenar de jugadores/as, ha sido reunir en un mismo entrenamiento a los jóvenes talentos de esta generación con vistas a los próximos compromisos deportivos que tendrán las selecciones de la Comunitat Valenciana.

El primero de ellos es la participación en el Campeonato de España U13 3×3 de selecciones autonómicas, que se disputará a finales del mes de junio. A continuación, esta misma generación empezará a preparar el Campeonato de España Infantil de Selecciones Autonómicas de 2027, y lo hará con la disputa de un Torneo de Verano junto a los combinados de Cataluña y Aragón.

Próximamente, el Área Técnica de la Federación dará a conocer la relación de jugadores/as convocados para la siguiente sesión de trabajo.