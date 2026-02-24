Esta es la Selección Alevín de la Comunitat Valenciana 2025-2026
Los seleccionados participarán en el próximo Campeonato de España Minibasket de Selecciones Autonómicas, que tendrá lugar en las localidades catalanas de Reus y Salou del 28 de marzo al 1 de abril
A. C.
La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) hace pública la lista con los 12 jugadores y jugadoras que van a configurar la Selección Alevín de la Comunitat Valenciana, y que por tanto participarán en el próximo Campeonato de España Minibasket de Selecciones Autonómicas, que tendrá lugar en las localidades catalanas de Reus y Salou del 28 de marzo al 1 de abril.
Selección Alevín Masculina
YAGO ALEDO PERALES (C.B. BENIDORM)
MARCOS DE MIGUEL GONZÁLEZ (BÀSQUET L´HORTA GODELLA)
MOHAMED DIOP MIGUEZ (VALENCIA B.C.)
JULEN GARCÍA GARRIDO (VALENCIA B.C.)
DANIEL GIMENO HERRANZ (VALENCIA B.C.)
NICOLÁS MARTÍNEZ ROIG (VALENCIA B.C.)
MARC MENGIBAR MONTOLIO (BÀSQUET L´HORTA GODELLA)
LUIS PALLARES ALAMA (BÀSQUET L´HORTA GODELLA)
CARLO RODRÍGUEZ ARÁN (AMICS DEL BÀSQUET)
MATEO SALVATORE MARTÍNEZ (FUNDACIÓN LUCENTUM)
ÁLEX TORREGROSA BENAVENT (VALENCIA B.C.)
XAVI VÁZQUEZ PÉREZ (FUNDACIÓN LUCENTUM)
Cuerpo técnico
CARLOS PLAZA CAPILLA
MIGUEL ÁNGEL MOLINA RODRÍGUEZ
VICENT MÁÑEZ DE PAÚL
Selección Alevín Femenina
GOODNESS ESOSA ASEMOTA AUGUSTINE (NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ)
SHANEL DURÁN VILLAVERDE (VALENCIA B.C.)
SOFÍA HIGÓN GIRONÉS (VALENCIA B.C.)
ALBA IGLESIAS MARTÍNEZ (C.B. CASTELLÓN)
ROX JOVER MOLINA (FUNDACIÓN LUCENTUM)
EMMA LICERAS SEBASTIÀ (VALENCIA B.C.)
NEREA MAGEN MARTÍNEZ (NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ)
AITANA MATAIX GIMENO (FUNDACIÓN LUCENTUM)
JULIA MONTORO GARCÍA (SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO EL PILAR VALENCIA)
GERTRUDE OSAYANDE OPOKU (CLARET-BENIMACLET)
JULIA PADIAL VAQUER (VALENCIA B.C.)
LUCÍA PÉREZ TERRÓN (SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO EL PILAR VALENCIA)
Cuerpo técnico
LUCÍA GARCÍA BORRERO
ANDREA CATALÁ VILLARROYA
PAULA ALAMO ARENAS
Sistema de competición del Campeonato de España
La primera fase se jugará durante los dos primeros días de competición (sábado 28 y domingo 29 de marzo) y contará con el mismo sistema de competición.
Serán cinco grupos, con dos plazas para cuartos de final para los primeros clasificados de los Grupos A, B y C; y una más para los líderes de los Grupos D y E. A partir de ahí, eliminatorias directas para determinar el campeón de cada categoría.
La temporada pasada Cataluña ganó en categoría masculina, mientras que Andalucía hizo lo propio en la femenina. En ambas finales ganaron a la Comunidad Valenciana, que terminó con dos platas.
MINI MASCULINO
Grupo A: Cataluña, Baleares, Región de Murcia y Cantabria
Grupo B: Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla la Mancha y La Rioja
Grupo C: Andalucía , Comunidad de Madrid, Navarra y Melilla
Grupo D: Galicia, País Vasco, Extremadura y Ceuta
Grupo E: Aragón, Castilla y León y Principado de Asturias
MINI FEMENINO
Grupo A: Andalucía, Baleares, Cantabria y Navarra
Grupo B: Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y La Rioja
Grupo C: Cataluña, Madrid, Castilla la Mancha y Melilla
Grupo D: Galicia, Canarias, Extremadura y Ceuta
Grupo E: Aragón, Pais Vasco y Principado de Asturias
- Las declaraciones de Marcelino después de vencer al Valencia CF
- Los audios del VAR del Villarreal-Valencia que retratan (una vez más) a Gil Manzano
- Jagoba Arrasate y su despido del Mallorca
- Otra baja segura para el FC Barcelona para el partido ante el Villarreal
- Guido reacciona a su primera titularidad en el Valencia CF y lanza un mensaje de veterano
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en La Cerámica contra el Villarreal CF
- El Valencia CF respira con Lucas Beltrán
- El Valencia Basket corta a Alexander para renovar la pintura