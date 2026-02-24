Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la Selección Alevín de la Comunitat Valenciana 2025-2026

Los seleccionados participarán en el próximo Campeonato de España Minibasket de Selecciones Autonómicas, que tendrá lugar en las localidades catalanas de Reus y Salou del 28 de marzo al 1 de abril

Trabajo de preparación de la Preselección Alevín de la Comunitat Valenciana.

Trabajo de preparación de la Preselección Alevín de la Comunitat Valenciana. / FBCV

Lidia Martínez

A. C.

Valencia

La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) hace pública la lista con los 12 jugadores y jugadoras que van a configurar la Selección Alevín de la Comunitat Valenciana, y que por tanto participarán en el próximo Campeonato de España Minibasket de Selecciones Autonómicas, que tendrá lugar en las localidades catalanas de Reus y Salou del 28 de marzo al 1 de abril.

Selección Alevín Masculina

YAGO ALEDO PERALES (C.B. BENIDORM)

MARCOS DE MIGUEL GONZÁLEZ (BÀSQUET L´HORTA GODELLA)

MOHAMED DIOP MIGUEZ (VALENCIA B.C.)

JULEN GARCÍA GARRIDO (VALENCIA B.C.)

DANIEL GIMENO HERRANZ (VALENCIA B.C.)

NICOLÁS MARTÍNEZ ROIG (VALENCIA B.C.)

MARC MENGIBAR MONTOLIO (BÀSQUET L´HORTA GODELLA)

LUIS PALLARES ALAMA (BÀSQUET L´HORTA GODELLA)

CARLO RODRÍGUEZ ARÁN (AMICS DEL BÀSQUET)

MATEO SALVATORE MARTÍNEZ (FUNDACIÓN LUCENTUM)

ÁLEX TORREGROSA BENAVENT (VALENCIA B.C.)

XAVI VÁZQUEZ PÉREZ (FUNDACIÓN LUCENTUM)

Cuerpo técnico

CARLOS PLAZA CAPILLA

MIGUEL ÁNGEL MOLINA RODRÍGUEZ

VICENT MÁÑEZ DE PAÚL

Selección Alevín Masculino de la Comunidad Valenciana.

Selección Alevín Masculino de la Comunidad Valenciana. / FBCV

Selección Alevín Femenina

GOODNESS ESOSA ASEMOTA AUGUSTINE (NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ)

SHANEL DURÁN VILLAVERDE (VALENCIA B.C.)

SOFÍA HIGÓN GIRONÉS (VALENCIA B.C.)

ALBA IGLESIAS MARTÍNEZ (C.B. CASTELLÓN)

ROX JOVER MOLINA (FUNDACIÓN LUCENTUM)

EMMA LICERAS SEBASTIÀ (VALENCIA B.C.)

NEREA MAGEN MARTÍNEZ (NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ)

AITANA MATAIX GIMENO (FUNDACIÓN LUCENTUM)

JULIA MONTORO GARCÍA (SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO EL PILAR VALENCIA)

GERTRUDE OSAYANDE OPOKU (CLARET-BENIMACLET)

JULIA PADIAL VAQUER (VALENCIA B.C.)

LUCÍA PÉREZ TERRÓN (SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO EL PILAR VALENCIA)

Cuerpo técnico

LUCÍA GARCÍA BORRERO

ANDREA CATALÁ VILLARROYA

PAULA ALAMO ARENAS

Selección Alevín Femenino Comunidad Valenciana.

Selección Alevín Femenino Comunidad Valenciana. / FBCV

Sistema de competición del Campeonato de España

La primera fase se jugará durante los dos primeros días de competición (sábado 28 y domingo 29 de marzo) y contará con el mismo sistema de competición.

Serán cinco grupos, con dos plazas para cuartos de final para los primeros clasificados de los Grupos A, B y C; y una más para los líderes de los Grupos D y E. A partir de ahí, eliminatorias directas para determinar el campeón de cada categoría.

La temporada pasada Cataluña ganó en categoría masculina, mientras que Andalucía hizo lo propio en la femenina. En ambas finales ganaron a la Comunidad Valenciana, que terminó con dos platas.

MINI MASCULINO

Grupo A: Cataluña, Baleares, Región de Murcia y Cantabria

Grupo B: Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla la Mancha y La Rioja

Grupo C: Andalucía , Comunidad de Madrid, Navarra y Melilla

Grupo D: Galicia, País Vasco, Extremadura y Ceuta

Grupo E: Aragón, Castilla y León y Principado de Asturias

MINI FEMENINO

Grupo A: Andalucía, Baleares, Cantabria y Navarra

Grupo B: Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y La Rioja

Grupo C: Cataluña, Madrid, Castilla la Mancha y Melilla

Grupo D: Galicia, Canarias, Extremadura y Ceuta

Grupo E: Aragón, Pais Vasco y Principado de Asturias

