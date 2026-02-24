Los Spurs asaltan Detroit y ponen en aviso a la NBA

Los San Antonio Spurs asaltaron este lunes el Little Caesars Arena de Detroit al derrotar por 103-114 a los Pistons, el equipo más en forma de la liga, y dieron un golpe sobre la mesa en la carrera por el título. Era la primera vez esta temporada que se veían las caras Pistons y Spurs, primero y tercero en porcentaje de victorias en la NBA, y que volverán a enfrentarse el próximo 5 de marzo, esta vez en San Antonio.

Los Spurs han ganado cinco de los seis duelos disputados ante los líderes del Oeste y del Este, los Oklahoma City Thunder (4 de 5) y los Detroit Pistons (1 de 1). Devin Vassell lideró a los Spurs en ataque con 28 puntos, después de empezar el partido con tres triples seguidos de tres intentos. Victor Wembanyama terminó con 21 puntos y 17 rebotes, mientras que Julian Champagnie aportó 17 puntos y Stephon Castle con 16.

Los Spurs se hicieron fuertes en defensa, con 8 robos, 11 tapones y forzando 15 pérdidas de los Pistons, de las que sacaron 21 puntos que terminaron marcando la diferencia en el marcador. Solo Wembanyama fue responsable de 6 de los 11 tapones de San Antonio. El francés, de hecho, lidera la NBA en tapones esta temporada con 121, pese a haberse perdido 14 partidos por lesión.

Para los Pistons, Jalen Duran firmó 25 puntos y 14 rebotes y fue clave en la segunda mitad para mantener a Detroit con vida; Cade Cunningham se quedó en 16 puntos, tras un nefasto 5 de 26 en tiros de campo (19,2 %), incluyendo un 2 de 9 en triples.

San Antonio Spurs center Victor Wembanyama of France (R), San Antonio Spurs forward Jeremy Sochan (C), and San Antonio Spurs guard Devin Vassell (R) talk during the first half of an NBA game between the San Antonio Spurs and the Dallas Mavericks at the Frost Bank Center in San Antonio, Texas, USA, 25 October 2023. (Baloncesto, Francia) EFE/EPA/ADAM DAVIS SHUTTERSTOCK OUT / ADAM DAVIS

Cunningham jugó todo el partido con Castle y Wembanyama encima. Pese a su superioridad en la pintura (62-44 para Detroit), los Pistons sucumbieron desde el perímetro con un 7 de 36 en triples (19,4 %) por un 18 de 40 (45 %) de los Spurs.

Nueve victorias consecutivas

Con su victoria en Detroit, los Spurs suman nueve consecutivas, su mejor racha en siete años. San Antonio (41-16) son segundos en el Oeste a solo 2,5 victorias de los Thunder (44-14).

Además, cortaron la racha de seis triunfos con la que llegaban los Pistons (42-14), que siguen líderes en el Este con mucho margen sobre los Boston Celtics (37-19), pero que pierden con esta derrota su condición de equipo con mejor porcentaje de victorias.