Campus de Tecnificación y Escuelas de Verano FBCV 2026

La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) vuelve a ofrecer un verano lleno de deporte a través de sus dos actividades principales: las Escuelas de Verano y los Campus de Tecnificación. Las Escuelas de Verano permiten disfrutar de múltiples deportes, juegos y talleres educativos en un entorno de convivencia y valores; mientras que los Campus de Tecnificación están pensados para quienes quieren dar un paso más en su formación como jugadores/as de baloncesto, trabajando de forma intensiva junto a entrenadores de primer nivel y con programas adaptados a cada edad.

Escuelas de Verano FBCV

Dirigidas a chicos y chicas nacidos entre los años 2011 y 2020. Este año las Escuelas se desarrollarán del 22 de junio al 31 de julio y del 31 de agosto al 4 de septiembre en el Polideportivo de Benimaclet, en Valencia. Las Escuelas de Verano FBCV cuentan con una amplia programación de actividades lúdicas y deportivas y tienen como objetivo que los jóvenes se diviertan durante sus vacaciones de verano conviviendo con otros chicos y chicas de su edad de acuerdo a unos valores personales y sociales basados en el respeto, la igualdad y el trabajo en equipo.

Toda la información ya está disponible. Apertura de inscripciones a finales del mes de marzo. ¡Donde sí puedes apuntarte ya es a las Escuelas de Primavera! Más información.

Escuelas de Verano. / SD

Campus de Tecnificación Minibasket

Los jugadores y jugadoras nacidos/as entre los años 2015 y 2018 son las generaciones que van a poder disfrutar este año del Campus Mini de referencia en la Comunitat Valenciana. En esta edición, sus fechas son del 21 al 27 de junio en las instalaciones de Salesianos Godelleta-Casa Don Bosco. Baloncesto y diversión se unen a la perfección en este Campus que ofrece, además, servicios y atención exclusiva bajo la dirección de grandes entrenadores y profesionales del baloncesto.

Apertura de inscripciones a finales del mes de marzo. Toda la información ya está disponible.

Campus 3.0 / SD

Campus de Tecnificación 3.0

Se celebrará del 29 de junio al 3 de julio en Valencia y Alicante, en horario desde las 08:00 hasta las 18:30 h. El Campus está dirigido a jugadores y jugadoras de categoría Infantil, Cadete y Junior. Una actividad que te hará evolucionar con un plan de entrenamiento individualizado, en grupos reducidos y con el apoyo de la tecnología actual, incluyendo un estudio biomecánico del tiro. Además de la atención especial al 3×3 que se realizará en las sesiones de entrenamiento de tarde, este año el objetivo principal sobre el que girará buena parte del trabajo desarrollado será cómo aprovechar las ventajas sin balón.

Apertura de inscripciones a finales del mes de marzo. Toda la información ya está disponible.