Lebron falla el último tiro que no se atrevió Doncic y los Lakers quedan retratados

Paolo Banchero firmó este martes 36 puntos en la victoria en los segundos finales de los Orlando Magic ante los Los Angeles Lakers, los Cleveland Cavaliers dejaron al descubierto las debilidades de los New York Knicks y los Oklahoma City Thunder han aprendido a vivir sin Shai Gilgeous-Alexander.

Fue la segunda derrota consecutiva de los Lakers en el Crypto.com Arena, después de la encajada este fin de semana contra los Boston Celtics. Este martes, los Lakers dominaron gran parte del partido, pero en el último cuarto los Magic igualaron un duelo que se acabaron llevando en los últimos segundos.

¿Mala elección de Doncic por ir a por el triple doble?

Wendell Carter Jr. puso el 109-110 a 6.7 segundos del final tras atrapar un rebote ofensivo. Los Lakers tuvieron la última posesión, pero Luka Doncic no aprovechó una oportunidad clara y le pasó el balón a LeBron James, que falló el tiro decisivo.

Bachero firmó un doble-doble con 36 puntos y 10 rebotes, igual que Carter Jr. (20 puntos y 11 rebotes), mientras que Desmond Bane anotó 22. Para los Lakers, Doncic acarició el triple-doble con 22 puntos, 9 asistencias y 15 rebotes, mientras que James aportó 21 puntos.

Los Lakers (34-23) son sextos en el Oeste, mientras que los Magic (31-26) ocupan la séptima posición en el Este.

Los Knicks pierden fuelle

Con su triunfo por 109-94, los Cavaliers igualaron a los Knicks en la tercera posición de la Conferencia Este con un balance de 37-22.

Los 'Cavs' atraviesan un gran momento de forma, con seis victorias en siete partidos desde la llegada al equipo de James Harden, que ante Nueva York aportó 20 puntos, dos rebotes y cuatro asistencias.

Cleveland se puso por delante con un triple de Evan Mobley a los 75 segundos de partido, dominando hasta el final a unos Knicks que se están mostrando irregulares y vulnerables en un momento clave de la temporada.

Donovan Mitchell sumó 23 puntos y Jarrett Allen firmó terminó con 19 puntos y 10 rebotes. Para Nueva York, Jalen Brunson, máximo anotador visitante, se quedó en 20 puntos.

Hay vida sin 'SGA'

Una noche más sin Shai Gilgeous-Alexander ni Jalen Williams, los Thunder han aprendido a sobrevivir sin sus máximas estrellas y sumaron en Toronto su tercer triunfo consecutivo.

Los Thunder vencieron a los Raptors por 107-116, destacando Cason Wallace con 27 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Isaiah Joe sumó otros 22 puntos a la causa. RJ Barrett fue el mejor de los Raptors con 21 puntos.

Los Thunder (45-14) han recuperado su condición de mejor equipo de la liga tras el último tropiezo de los Detroit Pistons, una cómoda posición desde la que esperan al regreso de sus estrellas.

También este martes, los Boston Celtics ganaron 97-81 en Phoenix ante los Suns, mientras que los Minnesota Timberwolves derrotaron 121-124 a los Portland Trail Blazers.

Los Milwaukee Bucks superaron a los Miami Heat por 128-117, los Atlanta Hawks se impusieron por 119-98 a los Washington Wizards y los Golden State Warriors cayeron por 113-109 frente a los New Orleans Pelicans.

Noticias relacionadas

En Chicago, los Charlotte Hornets aleccionaron a los Bulls 99-131; mientras que los Philadelphia 76ers ganaron en Indiana 114-135 ante los Pacers y los Dallas Mavericks se llevaron un triunfo por 114-123 de Brooklyn frente a los Nets.