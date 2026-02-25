Vitoria quiere organizar la Copa del Rey de baloncesto después del éxito del Roig Arena

El diputado general de Álava, Ramiro González, desveló este martes que las instituciones de Vitoria y Álava trabajan con la ACB para organizar una nueva edición de la Copa del Rey a partir de 2027, cuando concluya el contrato con Valencia en el Roig Arena.

El máximo representante del territorio alavés añadió ante los medios de comunicación, antes del recibimiento del Baskonia como campeón copero, que en Valencia ya mantuvieron reuniones que abren las posibilidades para que el torneo regrese a Vitoria. "La ACB ya conoce la ciudad", remarcó Ramiro González, y es que la capital ha albergado el campeonato en cinco ocasiones, la última en 2017.

Los políticos, encantados con la idea

El Lehendakari, Imanol Pradales, portó en el cuello a su llegada "una bufanda del Baskonia de una persona especial" que no quiso desvelar. "Pocos pensábamos que íbamos a ganar la Copa", reconoció el representante vasco. "Cuando algo es inesperado se vive con más emoción aún", apuntó.

Euforia en los jugadores del Baskonia tras una final de infarto. / F. Calabuig

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, también se mostró entusiasmada con el título baskonista y ha incidido en el "orgullo" que le produce este título copero que regresa a la ciudad 17 años después.