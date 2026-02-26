Bombazo: El Joventut ficha a Jabari Parker, pero no pisará el Roig Arena... en liga regular

El Asisa Joventut Badalona ha anunciado este jueves la incorporación del ala-pívot estadounidense Jabari Parker, que llega cedido por el Partizan de Belgrado hasta el 30 de junio de 2026, acuerdo confirmado por ambas entidades tras semanas de negociación. Sin duda, se trata de un refuerzo que en principio podría resultar diferencial para remontar posiciones en la tabla de la Liga Endesa.

Jabari Parker (2,01 m, 30 años) aterriza en Badalona en busca de continuidad competitiva tras verse relegado de la rotación en el Partizan, donde no ha contado con minutos a las órdenes del extécnico del Valencia Basket Joan Peñarroya y quedó apartado de la disciplina del club serbio en enero. Le toca pues recuperar la forma y el ritmo competitivo.

Joan Peñarroya saluda al máximo accionista de Valencia BC, Juan Roig / Francisco Calabuig

El ala-pívot regresa a la Liga Endesa después de su exitoso paso por el FC Barcelona en las temporadas 2023-24 y 2024-25, donde se consolidó como uno de los jugadores más productivos del Palau Blaugrana con promedios de 12,6 puntos, 44% en triples y 3,5 rebotes por partido en el campeonato español.

Número 2 del draft y centenario en la NBA

Formado en la prestigiosa Universidad de Duke, Parker fue seleccionado en la posición número 2 del Draft de la NBA de 2014 por los Milwaukee Bucks y disputó 310 encuentros en la NBA, acumulando 14,1 puntos y 5,5 rebotes de media.

Su llegada a la Penya responde a la necesidad de reforzar el juego interior verdinegro tras la baja de Sam Dekker, que abandonó el club hace un mes para tratar problemas de salud en el hombro.

Parker podría debutar con la camiseta de la Joventut en el próximo encuentro oficial de la Liga Endesa, programado para el 8 de marzo en el Olímpic de Badalona frente al Covirán Granada.

Noticias relacionadas

Trayectoria profesional de Jabari Parker