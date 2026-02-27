En los Lakers sólo juega Doncic, 32.000 puntos de Kevin Durant y récord de 'rookie' de Knueppel

Luka Doncic firmó 41 puntos, pero sus Lakers naufragaron este jueves en Phoenix; Kevin Durant dejó atrás los 32.000 puntos en la NBA en el triunfo de los Houston Rockets sobre los Orlando Magic, y Kon Knueppel rompió el récord de triples para un 'rookie'.

Durant anotó 40 puntos en el triunfo de los Rockets por 113-108 en Orlando, que lo catapultaron por encima de los 32.000 puntos, una marca que, además de él, solo han alcanzado antes LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant y Michael Jordan.

'KD' suma ahora 32.006 puntos, a solo 286 de los 32.292 de Jordan, una cifra que, si mantiene su ritmo de 25,8 puntos por partido, superará en pocas semanas para colocarse como quinto máximo anotador en la historia de la NBA.

Además del récord, los 40 puntos de Durant sirvieron a los Rockets para sumar su tercer triunfo consecutivo y defender la tercera posición en el Oeste con un balance de 37-22. Los Magic (31-27) son séptimos en el Este, en 'play-in'.

Knueppel, récord de 'rookie'

Kon Knueppel clavó 8 de 12 desde el perímetro y batió, todavía con 22 partidos por disputar, el récord de triples para un novato que poseía Keegan Murray desde la temporada 2022-23, con 206 en la NBA.

Con 209, Knueppel lidera además el ránking de triples anotados en toda la liga, con Tyrese Maxey, de los Philadelphia 76ers, en 191. Pese a sus excelentes números, será difícil que pueda alcanzar el récord de triples en una temporada en la NBA, en manos de Stephen Curry desde la 2015-16 con 402. Aunque Curry, en su temporada de 'rookie', se quedó en 166.

Esos 8 triples de Kon Knueppel impulsaron a los Charlotte Hornets a un claro 109-133 ante los Indiana Pacers. Los Hornets (29-31) han ganado 13 de sus últimos 16 partidos y se aferran cada vez con más fuerza a los puestos de postemporada.

Knueppel está haciendo méritos para arrebatar un 'Rookie del Año' que parecía cantado para Cooper Flagg, su excompañero de habitación en la Universidad de Duke, en unos Dallas Mavericks que hace aguas.

Naufragio oro y púrpura

Los Angeles Lakers sumaron su tercera derrota consecutiva al caer por 113-110 ante los Phoenix Suns, que jugaron sin Devin Booker ni Dillon Brooks y que venían de firmar sus dos peores actuaciones ofensivas de la temporada.

Luka Doncic brilló con 41 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, pero estuvo muy solo en el Mortgage Matchup Center de Phoenix. LeBron James se quedó en 15 puntos, mientras que Austin Reaves terminó con 14 tras fallar el triple que hubiese forzado la prórroga.

Para los Suns, Grayson Allen lideró la anotación con 28 puntos (16 de ellos en el tercer cuarto), mientras que Collin Gillespie aportó 21, incluidos 13 en el último periodo. Royce O'Neale, autor del triple decisivo a 0.9 segundos del final, terminó con 13.

Phoenix, sin Booker (distensión en la cadera) ni Brooks (fractura en una mano), había anotado en sus últimos dos partidos 77 puntos contra los Portland Trail Blazers y 81 contra los Boston Celtics, demostrando muy pocos recursos ofensivos.

Con esta derrota, los Lakers (34-24) quedan atrapados en la sexta posición del Oeste, la última de 'playoff', mientras que los Suns (34-26), séptimos y sus inmediatos perseguidores, recortan distancias con los angelinos.

Doncic, celebrando una canasta con rabia desde el suelo / Lakers

Además de estos partidos, los San Antonio Spurs derrotaron a los Brooklyn Nets por 110-126 sumando su undécimo triunfo seguido, su mejor racha desde 2015; mientras que los Minnesota Timberwolves ganaron por 88-94 a los Clippers en el Intuit Dome de Los Ángeles.

Los Philadelphia 76ers se impusieron por 124-117 a los Miami Heat y los Atlanta Hawks derrotaron 126-96 a los Washington Wizards con 33 puntos de Corey Kispert y 25 de CJ McCollum frente a su exequipo.

En Dallas, los Sacramento Kings ganaron 121-130 a los Mavericks; mientras que los Chicago Bulls cayeron por 112-121 frente a los Portland Trail Blazers y los New Orleans Pelicans vencieron a los Utah Jazz por 118-129 con 42 puntos de Saddiq Bey.