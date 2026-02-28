Aday Mara sigue brillando de cara al Draft NBA: ¡Partidazo y primer título con Michigan!
Aday Mara se proclamó campeón de la Big10 Conference de la NCAA este sábado de madrugad. Michigan Wolverines derrotó a otro TOP 10 como Illinois y presenta su candidatura al título Nacional con otra gran actuación del español. El pívot firmó una noche de; 19 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones para seguir escalando posiciones de cara al Draft, donde no sería extraño verlo cerca de la lotería.
