Increíble: Suspenden un partido por los bombardeos y lo anuncian por megafonía de esta manera
El Aris y el Monaco vivieron una situación surrealista durante su duelo en el Adidas NextGen Euroleague que se estaba disputando en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. En mitad del partido que estaban disputando ambos, la megafonía avisó a los árbitros, que se acercaron a la mesa de anotación para recibir la noticia y suspender el partido. Más información
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Los restos de un misil balístico caen en una zona residencial de Doha, Qatar
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO