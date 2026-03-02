Los Knicks cortan la racha de los Spurs y los Wolves suben al cuarto puesto en el Oeste

Los New York Knicks cortaron este domingo la racha de once victorias consecutivas de los San Antonio Spurs con una contundente victoria en el Madison Square Garden, el mismo día en que los Minnesota Timberwolves vencieron a los Denver Nuggets en un duelo por la cuarta plaza en el Oeste.

Además, los Detroit Pistons y los Boston Celtics se mantuvieron en la senda del triunfo tras derrotar respectivamente a los Orlando Magic y a los Philadelphia 76ers. Los 25 puntos y 13 rebotes de Victor Wembanyama fueron insuficientes para evitar la primera derrota de los Spurs (114-89) desde enero, a manos de sus verdugos en la última final de la NBA Cup.

Jalen Brunson, con 24 puntos, y Mikal Bridges, con 25, lideraron la anotación de unos Knicks que tardaron ocho minutos en alcanzar la decena de puntos, pero que entraron en éxtasis con 19 puntos seguidos entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo para rematar el partido.

Los Spurs (43-17) siguen segundos en la Conferencia Oeste, mientras que los neoyorquinos (39-22) se mantienen terceros en el Este, a un partido y medio de los Boston Celtics, en segunda posición

Los Wolves escalan al cuarto puesto

Los Timberwolves firmaron su tercera victoria consecutiva a domicilio en un igualado partido contra los Nuggets (108-117), que sentenciaron cuatro puntos consecutivos de Jaden McDaniels a falta de escasos dos minutos.

Los de Minnesota se adelantaron en el segundo cuarto con un parcial de 36-19 y no volvieron a ir a remolque en el marcador. El ritmo que impusieron fue clave para la victoria, con 30 puntos al contraataque por 6 de los de Colorado.

Anthony Edwards fue el principal anotador para los Timberwolves con 21 puntos, pero estuvo desacertado desde el perímetro (3 de 9). En los Nuggets, Nikola Jokic rozó el triple doble con 35 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias, mientras que Jamal Murray sumó 25 puntos, con un 9 de 22 en el tiro. Los Timberwolves (38-23) escalan a la cuarta plaza en el Oeste, de la que se caen unos Nuggets (37-24) que son quintos.

Pistons y Celtics ganan

Los Pistons remontaron como visitantes a los Orlando Magic (92-106) en un partido trabado que se decidió en la segunda mitad, en la que los de Detroit se impusieron por 56-35. El dominio de la pintura de los actuales líderes del Este (66-32) tapó el desacierto en el tiro exterior que ofrecieron esta noche, con un 4 de 30 en triples. Los Magic tampoco mejoraron demasiado esos números, con 10 aciertos de 36.

Cade Cunninghan fue el mejor jugador visitante, con 29 puntos y 11 asistencias, pero registró un 2 de 9 desde el perímetro. Algo más acertado estuvo el segundo equipo en el Este, los Celtics, que derrotaron a los 76ers (114-98) en la mejor noche anotadora en la corta carrera del pívot Neemias Queta.

El portugués, número 39 del 'draft' en 2021, anotó 27 puntos y capturó 17 rebotes (10 ofensivos) para dar a los Celtics su segunda victoria consecutiva. El español Hugo González disputó casi 13 minutos en los que sumó una canasta y cuatro rebotes.

En esta jornada, los Thunder fueron el primer equipo de la liga en sellar matemáticamente su clasificación a la postemporada al derrotar a los Dallas Mavericks (87-100) con 30 puntos de Shai Gilgeous-Alexander.

Además, Los Angeles Lakers vencieron (128-104) a los Sacramento Kings, Los Angeles Clippers brillaron ante los New Orleans Pelicans (137-117), los Cleveland Cavaliers mantuvieron a raya a los Brooklyn Nets (102-106) y los Chicago Bulls sometieron a los Milwaukee Bucks (120-97).

En Indiana, los Memphis Grizzlies derrotaron a los Pacers (106-125), y en Atlanta, los Hawks dominaron a los Portland Trail Blazers (135-101).