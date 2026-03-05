Los Hornets arrollan a los Celtics de Hugo González

Los Charlotte Hornets arrollaron este miércoles 118-89 a los Boston Celtics en el TD Garden y cortaron el buen momento del equipo de Joe Mazzulla, en el que el español Hugo González sumó ocho puntos y seis rebotes.

Los Hornets dieron una prueba de fuerza en el TD Garden y celebraron su sexta victoria consecutiva, lo que les deja en puestos de 'play-in' en el Este de la NBA. Los Celtics cayeron tras una racha de tres victorias consecutivas y son segundos con un balance de 41-21, detrás de los Detroit Pistons (45-15).

Kon Knueppel lideró a los Hornets con 20 puntos, apoyado por los 18 de LaMelo Ball y de Brandon Miller. Para Boston, el máximo anotador fue Derrick White con 29 puntos, mientras Jaylen Brown aportó 20 puntos, once rebotes y siete asistencias.

Entre los demás encuentros de la noche, los Oklahoma City Thunder ganaron 103-100 en el Madison Square Garden de Nueva York contra los Knicks para confirmarse como líderes del Oeste. Shai Gilgeous-Alexander, vigente MVP de la NBA, lideró a Oklahoma con 26 puntos, tres rebotes, ocho asistencias y un robo. El canadiense sumó otro partido más al saco en su camino particular a destrozar el récord de 126 partidos seguidos con 20 o más puntos de Wilt Chamberlain entre 1961 y 1963. Con los 26 puntos de anoche, Gilgeous-Alexander, que ya hizo 39 en su última visita a 'la Meca del baloncesto', encadena 124 partidos consecutivos anotando 20 o más untos, quedándose a solo dos encuentros de igualar a Chamberlain.

Noticias relacionadas

Tyrese Maxey guió con 25 puntos la victoria 106-102 de los Philadelphia 76ers contra los Utah Jazz, penúltimos en el Oeste con una racha de siete derrotas seguidas. Los Portland Trail Blazers asaltaron el campo de unos Memphis Grizzies sin el español Santi Aldama (114-122), impulsados por 35 puntos de Jrue Holiday y 30 de Jerami Grant.