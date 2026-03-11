Hugo González y los Celtics caen ante los Spurs de un demoledor Wembanyama

Los Boston Celtics no pudieron llevarse este martes el duelo ante uno de los actuales mejores equipos de la Fase Regular de la NBA 2025-2026, los San Antonio Spurs, que se impusieron por 125-116 liderados por un espectacular Victor Wembanyama y con un Hugo González no demasiado protagonista.

El choque entre dos de los candidatos a pelear por el anillo, uno por cada conferencia, se saldó a favor de los Spurs, que sumaron su decimosexto triunfo en sus últimos 17 partidos, el quinto consecutivo gracias a un sensacional actuación de su estrella, autor de 39 puntos, con récord personal ocho triples, y 11 rebotes, e imparable para la defensa visitante. De todos modos, Wembanyama, que en su debe dejó seis balones perdidos, estuvo bien acompañado por su equipo, con D'Aaron Fox aportando 25 puntos y nueve asistencias, y Stephon Castle, 18, con nueve rebotes y seis asistencias.

Los Celtics intentaron contrarrestar esto con Derrick White (34), el recién recuperado Jayson Tatum (24) y Ron Harper Jr (22), aunque echaron de menos algo más de Jaylen Brown (8), pero no les bastó. El español Hugo González jugó algo más de nueve minutos, anotando dos puntos y lanzando únicamente dos veces a canasta, y aportando en rebote (5) y en defensa, con dos tapones.

El partido en el Frost Bank Center estuvo bastante igualado hasta los minutos finales gracias a la resistencia de los visitantes para aguantar los arreones locales. Sin embargo, tras colocarse cerca, 106-105, los Spurs encadenaron un parcial de 12-0, mientras que su rival se atascó en ataque, quedándose cuatro minutos sin anotar y perder sus opciones de triunfo.