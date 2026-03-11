Regresa el final de temporada más esperado
¡El Trofeo Federación está de vuelta! Y con novedades importantes en las ediciones de Castellón y Alicante. Pongamos el broche de oro a esta nueva temporada de baloncesto en la Comunitat Valenciana. ¡Así se presenta cada edición!
TF 2026 – Edición Castellón
– En Senior y Junior, se mantiene la competición 5×5
– En el resto de categorías (Cadete, Infantil, PreInfantil, Alevín y Benjamín), se adopta la modalidad de 3×3. Una única jornada y sede.
Descarga el Dossier TF 2026 Castellón con toda la información
TF 2026 – Edición Valencia
– Se mantiene la competición 5×5 en todas las categorías.
– 579 equipos en la pasada edición.
– Grupos por criterios geográficos.
– Descarga el Dossier TF 2026 Valencia con toda la información.
TF 2026 – Edición Alicante
– Se mantiene la competición 5×5 en todas las categorías (salvo Benjamín), pero con una Fase de Grupos por Conferencias.
– En Benjamín/Prebenjamín, se disputará un evento exclusivo 4×4 en cada Conferencia.
– Descarga el Dossier TF 2026 Alicante con toda la información.
El Trofeo Federación sigue reforzando la proximidad geográfica entre los equipos participantes, apostando por ser una competición cercana y cómoda para todos/as. Al mismo tiempo, se mantiene la homogeneización en los niveles de los equipos 5×5, limitando la participación de jugadores/as en función de la categoría en la que hayan suscrito licencia en la temporada 2025-2026. Se mejora la igualdad y se consolidan diferentes niveles en todas las categorías.
Inscripciones hasta el 21 de abril.
- Juan Roig habla sobre una posible compra del Valencia CF
- Una gran noticia para el Valencia CF en el partido ante el Real Oviedo
- El Valencia Basket contribuye a que la ACB bata un récord histórico de 37 años
- Los números que confirman el acierto del Valencia CF en el fichaje de Unai Núñez
- Hasta el décimo de LaLiga puede jugar competición europea en la 26/27
- La remontada de Corberán: Otra segunda vuelta 'nivel Europa'
- Rafael Louzán: 'Valencia va a tener el estadio más moderno para el Mundial 2030
- ¡Corberán, desatado! Así fue su reacción al gol de la victoria de Hugo Duro