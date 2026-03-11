Regresa el final de temporada más esperado

¡El Trofeo Federación está de vuelta! Y con novedades importantes en las ediciones de Castellón y Alicante. Pongamos el broche de oro a esta nueva temporada de baloncesto en la Comunitat Valenciana. ¡Así se presenta cada edición!

TF 2026 – Edición Castellón

– En Senior y Junior, se mantiene la competición 5×5

– En el resto de categorías (Cadete, Infantil, PreInfantil, Alevín y Benjamín), se adopta la modalidad de 3×3. Una única jornada y sede.

Descarga el Dossier TF 2026 Castellón con toda la información

TF 2026 – Edición Valencia

– Se mantiene la competición 5×5 en todas las categorías.

– 579 equipos en la pasada edición.

– Grupos por criterios geográficos.

– Descarga el Dossier TF 2026 Valencia con toda la información.

TF 2026 – Edición Alicante

– Se mantiene la competición 5×5 en todas las categorías (salvo Benjamín), pero con una Fase de Grupos por Conferencias.

– En Benjamín/Prebenjamín, se disputará un evento exclusivo 4×4 en cada Conferencia.

– Descarga el Dossier TF 2026 Alicante con toda la información.

El Trofeo Federación sigue reforzando la proximidad geográfica entre los equipos participantes, apostando por ser una competición cercana y cómoda para todos/as. Al mismo tiempo, se mantiene la homogeneización en los niveles de los equipos 5×5, limitando la participación de jugadores/as en función de la categoría en la que hayan suscrito licencia en la temporada 2025-2026. Se mejora la igualdad y se consolidan diferentes niveles en todas las categorías.

Inscripciones hasta el 21 de abril.