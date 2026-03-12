Vega Gimeno: "Las ganas y la motivación siguen intactas"

La valenciana Vega Gimeno afronta su segunda temporada volcada en el baloncesto 3x3. Tras un brillante 2024 en el que conquistaba la medalla de plata con la selección española en los Juegos de París y repetía éxito con el subcampeonato Europeo, Vega decidía dejar el baloncesto convencional y centrarse en el 3x3. La apuesta le salió bien y ahora, este fin de semana, a sus 34 años, luchará por un nuevo título junto a la también valenciana Sandra Ygueravide, Gracia Alonso de Armiño y Juana Camilion. Se trata de la Champions Cup que por segundo año consecutivo vuelve a celebrarse en Tailandia y donde España tratará de subir un escalón tras la medalla de plata lograda en 2025 cuando caía en la final ante Canadá.

Un nuevo reto con España

Para Vega Gimeno, la Champions Cup es una nueva ilusión aunque no tiene el renombre de otras citas clásicas: "Por nombre, por ubicación en el calendario, no parece una competición tan importante, o no tiene el gancho que puedan tener un Europeo o un Mundial. Sin embargo, es un torneo del máximo nivel porque reúne a las ocho mejores selecciones de la temporada pasada. Yo, desde luego, si le concedo mucha importancia y prestigio", afirma en declaraciones al Proyecto FER del que forma parte.

La valenciana se mostró feliz de poder seguir un año más en la elite del baloncesto 3x3: "Arranco mi segunda temporada desde que abandoné el baloncesto convencional y me centré, de forma exclusiva, en el 3×3 con una preparación personalizada e individualizada. Ahora, si cabe, lo tengo un poco más difícil porque he de compaginarlo con mis nuevas ocupaciones laborales. Es decir, he de ser aún más organizada, más metódica, más disciplinada, pero la motivación y las ganas siguen intactas. Y el físico me respeta. Por tanto, a por todas".

Un equipo consolidado

La selección española mantiene las mismas jugadoras que han llevado al baloncesto 3x3 español a lo más alto en los últimos años, algo que supone una motivación extra para Vega Gimeno: "Tengo muchísimas ganas de reencontrarme con todas ellas. Como he dicho en más de una ocasión, nuestras relaciones ya trascienden lo puramente deportivo. Nos tenemos un gran aprecio personal. Y sí, en la pista, nos conocemos tanto, hemos jugado juntas tantos torneos, hemos compartido tantas experiencias deportivas, que nos conocemos perfectamente. Ello es una gran ventaja. Y más, en este caso concreto, en el que sólo vamos a tener dos días de concentración antes de viajar".

En la Champions Cup participan ocho selecciones, entre ellas España distribuidas en dos grupos de cuatro. La selección española ha quedado encuadrada junto a Canadá, Azerbaiyán y Tailandia. Las dos primeras pasarán a semifinales. Vega Gimeno resaltó que no será un camino fácil: "Ni mucho menos. Al margen de muy buenas selecciones, Canadá y Azerbaiyán se nos dan históricamente mal. Y, además, Tailandia juega en casa, con lo que ello supone. En resumen, el grupo es muy duro. No será nada fácil acceder a semifinales".