Otro récord en la NBA: 'SGA' rompe el de Chamberlain de partidos seguidos con más de 20 puntos

Shai Gilgeous-Alexander rompió este jueves un récord que llevaba 63 años en manos de Wilt Chamberlain: el de partidos consecutivos con 20 puntos o más. Lo consiguió en el triunfo por 104-102 de Oklahoma City Thunder ante Boston Celtics, en lo que pudo ser una final anticipada de la NBA.

El récord de Chamberlain era de 126 partidos consecutivos con al menos 20 puntos. Gilgeous-Alexander ya suma 127. Gilgeous-Alexander, 'MVP' y campeón de la NBA la temporada pasada, firmó 35 puntos, además de 6 rebotes y 9 asistencias para el triunfo de los Thunder en el Paycom Center de Oklahoma City.

"Todos los récords y logros son geniales, pero no importan si no ganas, y eso era lo único en lo que pensaba. Hasta ese momento (cuando llegó a 20 puntos) estaba teniendo un partido terrible, terrible", dijo el canadiense en declaraciones a pie de pista. "Si hubiéramos perdido, me habría molestado, y habría cambiado el récord por la victoria cualquier día de la semana. Así que estoy contento de que ganáramos y de haber conseguido el récord", añadió Gilgeous-Alexander.

Los Thunder (52-15) son el mejor equipo de la liga, mientras que los Celtics (43-23) son segundos en el Este, aunque atraviesan un gran momento de forma y acaban de recuperar a Jayson Tatum, lesionado desde la temporada pasada.

Hoy, Tatum descansó. Y aún así, los Celtics dominaron el partido durante gran parte del segundo y del tercer cuarto. Fue un duelo igualado, en el que la ventaja máxima de Oklahoma City fue de 7 puntos y de Boston de 12 en el segundo.

Un último cuarto de locos

Gilgeous-Alexander fue protagonista, no solo con el récord, sino con sus 14 puntos en el último, incluida una canasta a 30 segundos del final que contestó Jaylen Brown para empatar a 102 con 23 segundos en el reloj.

Los Thunder agotaron la posesión hasta que Alex Caurso intentó un triple, que no entró y cuyo rebote cayó en manos de Chet Holmgren, que recibió una personal con solo 0.8 segundos por jugar.

Holmgren metió los dos tiros libres y el triple a la desesperada de Payton Pritchard ni siquiera tocó canasta. Además de los 35 puntos de Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell anotó 15 y el propio Holmgren 14. Para los Celitcs, Jaylen Brown hizo 34 puntos y Payton Pritchard, 14. Por su parte, Hugo González fue de los jugadores más destacados de los Celtics al sumar 11 puntos, 5 rebotes y 2 robos.