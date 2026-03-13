Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, ante Azerbaiyán por el pase a semifinales

Las ocho mejores selecciones de la temporada pasada en 3x3 han empezado a medirse este viernes en la segunda edición de la Champions Cup que se disputa en Tailandia y entre ellas está la España de Vega Gimeno y de Sandra Ygueravide, quienes repiten junto a las también subcampeonas olímpicas Gracia Alonso de Armiño y Juana Camilion. Un cuarteto de lujo, pero que no pudo sellar su clasificación en la primera jornada, ya que aunque lograron vencer a las anfitrionas, perdieron después contra Canadá, que defiende título.

La Selección Femenina comenzó la competición con sobriedad, ganando a Tailandia por un cómodo 21-7. Entre Ygueravide y Gimeno sumaron 19 de los 21 puntos (10 y 9 respectivamente). Y empezó su duelo ante Canadá también por delante (8-4), pero el choque se trabó, llegaron las personales y las americanas se aprovecharon del cambio de dinámica, repitinedo la victoria que ya lograron en la final del año pasado. Un 14-21 que deja el Grupo con Canadá clasificado y con España y Azerbaiyán jugándose la segunda plaza para semifinales. En esta ocasión, Ygueravide volvió a ser la máxima anotadora de España con 8 puntos, por 2 de Vega Gimeno.

Vega Gimeno, en el primero de los partidos del viernes ante Tailandia. / FEB

Derrota de la selección masculina

Se trata del torneo que inaugura la temporada, con los jugadores todavía sin llegar a la plenitud física, y eso lo notó la selección española masculina ante Lituania en un choque que se decidió por pequeños detalles. Los lituanos no dejaron tiros fáciles desde el exterior y sólo Iván Aurrecoechea hacía daño cerca del aro.

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Al final el intento de remontada encabezado por Guim Expósito se quedó sin tiempo y España pierde el primer partido de grupo y se jugará el pase a semis ante Serbia y la anfitriona Tailandia.