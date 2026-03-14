La selección masculina 3x3 se mete de rebote en semifinales y la femenina se queda fuera

Jornada agridulce para las selecciones españolas en la Champions Cup de Baloncesto 3x3. Las valencianas Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, junto a Gracia Alonso De Armiño y Juana Camilión se quedan fuera de las semifinales y por tanto, de la lucha por las medallas España se despide en Bangkok, en el torneo que inaugura la temporada, sin posibilidades de subir al podio. Pero la noticia positiva fue la selección masculina que, aunque de rebote, se clasificaba para las semifinales.

Tailandia le hace un favor a España

Cuando se daba por hecho la eliminación de la selección española masculina del Torneo de Campeones de la FIBA disputado en Bangkok (Tailandia), la selección anfitriona, en teoría el equipo más débil del grupo, dio la sorpresa y derrotó a Lituania, vigente campeona de Europa, y permitió a la selección nacional entrar en las semifinales.Las selecciones masculina de España en baloncesto 3x3 había quedado virtualmente fuera de la lucha por las medallas con la derrota de este sábado ante Serbia y la de ayer viernes ante Lituania.

Con los serbios clasificados como líderes del grupo, muy pocos esperaban que Tailanda, a la que España venció este sábado por 21-3, fuese a protagonizar una de las campanadas del campeonato. Los anfitriones, espoleados por su público, dieron la sorpresa y se impusieron a Lituania por 21-15.

El resultado dio un vuelco a la clasificación y permitió a España, con un total de 52 puntos, superar en sólo uno a Lituania, con 51, asaltar el segundo puesto y certificar su pase a las semifinales.

De esta forma, Iván Aurrecoechea, Diego De Blas, Guim Expósito y Carlos Martínez, pese a caer hoy ante Serbia por 21-17, pelearán por las medallas después de un "final inesperado", como reflejó en sus redes sociales la Federación Española de Baloncesto (FEB).

La selección femenina, eliminada

En el cuadro femenino, Gracia Alonso De Armiño, Juana Camilión, Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, se quedaron fuera de las 'semis' tras la derrota de ayer ante Canadá y la definitiva este sábado contra Azerbaiyán, en un duelo que dominaron las asiáticas por 16-11.

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La selección española había conquistado la medalla de plata en la pasada edición.