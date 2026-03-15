España se queda con la plata en Torneo de Campeones 3x3
EFE
La selección masculina de baloncesto 3x3 se llevó la medalla de plata en el Torneo de Campeones de la FIBA que se disputa en Bangkok (Tailandia), tras caer en la final ante Estados Unidos por 19-14.
En un disputado choque, los estadounidenses se impusieron a través de la defensa y el rebote y obligaron a 'La Familia' a sumar desde el triple, lo que precipitó muchos lanzamientos en el tramo final.
El equipo español, conformado por Iván Aurrecoechea, Guim Expósito, Carlos Martínez y Diego de Blas terminaron en el podio de un campeonato en el que virtualmente quedaron fuera de las semifinales, tras un sufrido pase en el grupo A, donde sólo consiguieron la victoria ante Tailandia.
Cuando la eliminación se daba por segura, los anfitriones vencieron de manera sorprendente a Lituania, vigente campeona de Europa, y permitió a la selección nacional entrar en las semifinales junto a Serbia, líder del grupo.
Ya en semifinales, la selección española eliminó a Países Bajos, a la postre tercera, por 20-15, y accedió a la final.
Pese a no poder alzarse con el torneo, España, encuadrada en la élite mundial en categoría masculina, asegura su plaza para disputar el preolímpico PREO3 clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
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