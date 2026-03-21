Aday Mara se desata en el March Madness y lanza a Michigan al Sweet 16

Los Michigan Wolverines siguen avanzando con paso firme en el March Madness. El conjunto universitario firmó una actuación muy sólida para imponerse a St. Louis Billikens en la Segunda Ronda y sellar su billete al esperado Sweet 16. En un partido dominado de principio a fin, volvió a sobresalir el nombre de Aday Mara, que firmó otra actuación de peso con 16 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes y 4 tapones, confirmando su crecimiento en el torneo y su impacto en un equipo que empieza a ilusionarse con cotas mayores.

Michigan no quiso sorpresas. Desde los primeros minutos dejó claro que el ritmo del partido lo marcaría su defensa y su capacidad para correr la pista. Con Yaxel Lendeborg como referencia (25 puntos y 6 rebotes), los Wolverines encontraron equilibrio entre físico, intensidad y lectura del juego, apoyados por el buen hacer de Morez Johnson (15 puntos y 8 rebotes). El dominio en la pintura fue constante. Rebote, intimidación y segundas oportunidades marcaron diferencias ante un St. Louis que nunca terminó de sentirse cómodo. Cada intento de acercarse en el marcador encontraba respuesta inmediata.

El intento de reacción que no fue suficiente

Tras el descanso llegó el único momento de duda. St. Louis salió decidido a cambiar el guion y lo hizo a base de acierto exterior. Un arranque de 4 de 5 en triples redujo la diferencia hasta los cuatro puntos, encendiendo el partido. Pero fue un espejismo.

Michigan reaccionó con madurez. Ajustó en defensa, volvió a controlar el rebote y castigó en transición. En cuestión de minutos, la ventaja regresó a los dobles dígitos. Y ahí se quedó. Sin concesiones.

Aday Mara, cada vez más protagonista

En ese contexto volvió a destacar Aday Mara, que firmó un partido muy completo. Presente en ambos lados de la pista, el pívot español dominó la zona con autoridad, aportando puntos, rebotes y presencia defensiva.

Más allá de los números, su impacto se nota en los detalles: ayudas, intimidación y lectura del juego. Está creciendo en el momento clave del torneo. Y eso, en marzo, vale oro. La victoria no solo confirma el buen momento del equipo, sino que refuerza su candidatura en el torneo. Los Michigan Wolverines llegan al Sweet 16 en plena dinámica positiva, con confianza y una identidad muy clara.

Ahora esperan rival. Saldrá del duelo entre Texas Tech Red Raiders y Alabama Crimson Tide, dos equipos exigentes que pondrán a prueba el verdadero techo del conjunto de Michigan.

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Un equipo que crece a cada partido

El March Madness suele premiar a los equipos que llegan en el momento adecuado. Y Michigan está ahí. Defensa sólida, transición rápida y dominio interior. Una fórmula que, de momento, está funcionando. Con Aday Mara creciendo y Lendeborg liderando, los Wolverines ya no son una sorpresa. Son un 'contender' real.