CB L’Horta Godella B se ha proclamado este fin de semana campeón de la Copa Junior Masculino Preferente superando en la Final a Construcciones Bautista Belda CSA Carcaixent por 97-46.

Con esta Final, se completa el cuadro de honor con todos los campeones de las Copas FBCV 25-26. La localidad de Carcaixent ha sido el escenario de esta última cita copera, que ha contado además con la presencia de Fernando Sanchis, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Carcaixent; Pepe Vila, presidente del Club San Antonio Carcaixent; y Raúl Blanco, directivo de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV). El galardón de Mejor Jugador de la Final ha recaído en Jose Ignacio Segura y Francisco Catalan, del equipo CB L’Horta Godella B.

Arrancaba la final con un enchufado CB L’Horta Godella B, que lograba un parcial de inicio de 11-4 que obligaba a los anfitriones a parar el partido para reconfigurar esa salida a pista. Tras esto, Construcciones Bautista Belda CSA Carcaixent consiguió igualar el ritmo de juego en los siguientes minutos del primer cuarto. Pese a esto, CB L’Horta Godella B, gracias al gran acierto exterior, se fue al descanso arriba con un marcador de 55-23.

En la segunda parte, CB L’Horta Godella B no levantó el pie del acelerador, y amplió su ventaja sobre el equipo anfitrión, llegando a la conclusión del encuentro con un 97-46 en el marcador final.

CB L’Horta Godella B triunfa en la Copa Junior Masculino Preferente / Alessandro Lourenco

Resultados

Sábado 21 de marzo

17:00 h. Semifinal 1: CA Montemar 66–75 Construcciones Bautista Belda CSA Carcaixent

19:00 h. Semifinal 2: CB L’Horta Godella B 77–65 Dani Vozme Hair-Studio CBC

Domingo 22 de marzo

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11:00 h. Final: CB L’Horta Godella B 97– 46 Construcciones Bautista Belda CSA Carcaixent