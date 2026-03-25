Horarios y dónde ver los partidos de la NBA del mes de abril

DAZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, ofrece durante el mes de abril una programación imprescindible de la NBA, en un momento decisivo de la temporada en el que se definen los equipos que lucharán por el anillo. Con el inicio de los Play-offs a la vuelta de la esquina, cada partido cobra una relevancia especial en la carrera por la clasificación.

El mes arranca con duelos destacados como el New York Knicks vs Houston Rockets (1 de abril, 02:00 h) o el Cleveland Cavaliers vs Los Angeles Lakers (1 de abril, 04:30 h), dos encuentros que enfrentarán a franquicias con aspiraciones en sus respectivas conferencias.

A lo largo de las primeras semanas, la competición mantiene la intensidad con enfrentamientos como el Atlanta Hawks vs Orlando Magic (2 de abril, 01:30 h) o el San Antonio Spurs vs Golden State Warriors (2 de abril, 04:00 h), en un calendario que combina rivalidades históricas y choques directos por puestos de Playoffs.

La programación de abril deja también citas clave como el Detroit Pistons vs Philadelphia 76ers (5 de abril, 01:00 h) o el esperado Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks (6 de abril, 01:30 h), dando paso a otros duelos de alto nivel como el Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers (8 de abril, 04:30 h).

En el tramo final, partidos como el Denver Nuggets vs San Antonio Spurs (13 de abril, 02:30 h) o el Charlotte Hornets vs New York Knicks (13 de abril, 00:00 h) cerrarán la temporada regular antes del arranque de los Play-offs, que también se podrán seguir en DAZN con una amplia cobertura.

El calendario de la NBA en abril (directo y a la carta en DAZN)

Madrugada del 1 de abril | 02:00 h | New York Knicks vs Houston Rockets

Madrugada del 1 de abril | 04:30 h | Cleveland Cavaliers vs Los Angeles Lakers

Madrugada del 2 de abril | 01:30 h | Atlanta Hawks vs Orlando Magic

Madrugada del 2 de abril | 04:00 h | San Antonio Spurs vs Golden State Warriors

Madrugada del 5 de abril | 01:00 h | Detroit Pistons vs Philadelphia 76ers

Madrugada del 6 de abril | 01:30 h | Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks

Madrugada del 8 de abril | 01:30 h | Charlotte Hornets vs Boston Celtics

Madrugada del 8 de abril | 04:30 h | Oklahoma City Thunder vs L.A. Lakers

Madrugada del 13 de abril | 00:00 h | Charlotte Hornets vs New York Knicks

Madrugada del 13 de abril | 02:30 h | Denver Nuggets vs San Antonio Spurs

Dónde ver NBA en España en TV y streaming

La NBA se puede ver en España a partir de la temporada 2025-26 en múltiples plataformas. Tras más de tres décadas entre Canal+ y Movistar Plus+, la liga estadounidense cambia de cadena y se amplía la oferta para los aficionados. Prime Video y DAZN son las dos plataformas que cuentan con los derechos de emisión en el país para los próximos años.

Prime Video desembarca en España como parte de un acuerdo global de la NBA con Amazon que va desde la campaña 2025-26 hasta la 2036-37. Un total de 11 años de vínculo que se traducirá en la emisión en exclusiva de partidos de la Copa, el Play-In, una Final de Conferencia y las Finales de la NBA en años pares. En abril esta plataforma emitirá el 3 de abril: Lakers-Thunder (0:30 horas) y Cavs-Warriors (3:00 horas), 4 de abril: Spurs-Nuggets (20:00 horas), 5 de abril: Grizzlies-Bucks (21:30 horas), 10 de abril: Celtics-Knicks (0:30 horas) y Lakers-Warriors (3:00 horas), 11 de abril: Cavs-Hawks (0:30 horas) y Thunder-Nuggets (0:30 horas).

Por otro, DAZN emerge como la sustituta de Movistar Plus+ en la cobertura diaria de la liga estadounidense, haciéndose con el paquete de mayor volumen de partidos. La OTT británica llegó a un acuerdo por tres temporadas que incluirá la jornada de Navidad, MLK Day, una Final de Conferencia y las Finales de 2027.

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Para los fans de la liga al completo, NBA League Pass continuará como lo ha hecho hasta la fecha. El servicio de streaming oficial de la competición ofrece la totalidad de las competiciones, encuentros, disciplinas y equipos.