Willy Hernangómez busca equipo tras la pitada del Palau y las palabras de Xavi Pascual

La victoria del Barça ante Anadolu Efes (78-71) dejó una imagen que ha reactivado el debate alrededor de Willy Hernangómez. Y eso que se ganó el partido. El pívot azulgrana fue pitado por el Palau Blaugrana tras un tramo irregular en el tercer cuarto y no volvió a jugar en el último periodo, un episodio que refleja el momento delicado que atraviesa el internacional español en la recta final de la temporada. La escena, unida a las palabras de Xavi Pascual después del partido, vuelve a colocar su futuro en el aire.

El partido estaba controlado por el Barça cuando Willy saltó a pista en el tercer cuarto. Su impacto fue limitado: poca presencia ofensiva, problemas en el rebote defensivo y una pérdida que obligó a Pascual a devolver rápidamente a Vesely. La reacción del Palau fue inmediata, con una pitada mayoritaria hacia el pívot, que terminó el encuentro sin volver a participar. Está por ver si su técnico quiso 'protegerle' o directamente prefería no contar con él.

En apenas 9:39 minutos, Hernangómez firmó 4 puntos, 2 rebotes y 2 pérdidas, con un -4 en pista. Una actuación discreta que contrastó con la exigencia del momento y con el rol que se esperaba de uno de los interiores referencia del equipo.

Willy Hernangómez captura un rebote. / EFE

Xavi Pascual no esquiva la polémica

Tras el encuentro, el técnico azulgrana fue preguntado por los abucheos y dejó una respuesta clara, sin defender a su jugador ni cargar contra la grada:

"No puedo entrar a valorar ninguna de las reacciones del Palau. El Palau es soberano y todo el mundo es libre de expresar su opinión. Nosotros no entramos en todo esto, intentamos ayudar a todos los jugadores a competir bien y así seguirá siendo. Todo el mundo debe dar un paso al frente y los jugadores deben apretar dientes y hacerlo mejor. El Palau decide lo que quiera y 'chapeau' porque debe estar siempre haciendo lo que crea conveniente. Nosotros estamos muy a gusto en el Palau y el viernes les necesitamos fuertes y juntos porque nos ayuda muchísimo".

Los pésimos números de Willy esta temporada en Euroliga...

33 partidos disputados

13:46 minutos por encuentro

5,8 puntos

4 rebotes

0,5 asistencias

7,2 de valoración media

Su participación ha sido irregular, alternando titularidades con minutos muy reducidos y con un rol secundario dentro de la rotación interior del Barça. Lo peor es que vuelve a mostrar su peor versión.

... y no son mejores en la ACB

En Liga Endesa y tras participar en 23 encuentros, el rendimiento tampoco ha sido dominante. El pívot español se mueve alrededor de:

16,26 minutos por partido

8,7 puntos de media

4,3 rebotes

0,3 asistencias

Unos números que lo sitúan lejos del protagonismo esperado cuando firmó como uno de los interiores estrella del proyecto azulgrana. Y hablamos tanto de palmarés como de nómina.

Thomas Heurtel frente a Willy Hernangómez. / EFE

Su salida se da por hecho este verano

El contexto deportivo del Barça tampoco ayuda. La sección atraviesa una etapa de reconstrucción y sin títulos recientes, con dudas en el juego interior y presión creciente sobre varios veteranos. En ese escenario, el rol de Willy se ha ido reduciendo con el paso de las semanas. La competencia con un Vesely que tampoco rinde, los ajustes tácticos de Pascual y la necesidad defensiva del equipo han limitado su presencia. El episodio del Palau refuerza la sensación de que el proyecto puede estar cerca de un punto de inflexión.

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Hernangómez termina contrato a final de temporada y todo apunta a que ya está buscando un nuevo equipo, consciente de que tendrá que aceptar una ficha menor que la recibida actualmente por el Barça y es que en mayo cumple 32 años y debe ir pensando en sus últimos coletazos en esto del baloncesto.