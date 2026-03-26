Doncic sigue en modo MVP de la NBA... con Caitlin Clark de fotógrafa especial

Luka Doncic lideró este miércoles con 43 puntos la victoria por 137-130 de Los Ángeles Lakers en el campo de los Indiana Paces, con la estrella de las Indiana Fever Caitlin Clark que acudió al encuentro en calidad de fotógrafa especial.

Doncic dio un paso más hacia el título de máximo anotador de esta temporada regular con su decimocuarto encuentro por arriba de los 40 puntos. El esloveno lleva 11 encuentros seguidos anotando 30 puntos o más. Llevaba ya 21 tras el primer cuarto, 28 al descanso y 39 para entrar en el último período. A eso añadió 6 rebotes y 7 asistencias en 37 minutos en pista.

Doncic acumula 16 partidos con más de 40 puntos con los Lakers y está a 2 de igualar la marca de LeBron James, que esta noche aportó 23 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias.

"Tenemos afinidad, luchamos y eso no es nada nuevo", aseguró Doncic tras el partido que puso fin a su gira de 6 partidos lejos de Los Ángeles, acabada con 5 triunfos y 1 derrota.

Brilló ante la mirada de Caitlin Clark, la jugadora más representativa de la WNBA y la impulsora del gran crecimiento de la liga de baloncesto femenino, que siguió el duelo en la zona de fotógrafos a pie de pista con cámara de fotos y chaleco. Los Lakers dejaron atrás la derrota sufrida contra los Detroit Pistons en su anterior partido, que puso fin a su racha de nueve victorias seguidas.

Son terceros en el Oeste con un balance de 47-26 y tienen 2 partidos de ventaja sobre los Denver Nuggets, cuartos. Los San Antonio Spurs tienen una marca de 54-18 y son segundos detrás de los OKC Thunder (57-15).

Del dominio a los apuros

Los Lakers llegaron a mandar por 29 puntos en el tercer período y su renta era de 20 puntos en el primer período. El partido parecía ya ganado cuando Bronny James, hijo de LeBron, firmó un gran mate en el tercer cuarto. Pero los Lakers bajaron la concentración en el cuarto período y los Pacers, un equipo que disputó las Finales el año pasado y que está hundido en el Este en esta campaña, lucharon hasta el final.

Los Pacers acababan de zanjar una racha de 16 derrotas seguidas y están decididos a luchar hasta el final pese a estar sin objetivos. Anotaron 45 puntos en el último cuarto y se colocaron a 10 puntos de distancia con 1.40 por jugar cuando LeBron James, distraído, se hizo robar el balón por Obi Toppin a pocos pasos de su propio aro. Los Lakers, que tenían un balance de 31-0 cuando su ventaja alcanza los 14 puntos, pudieron defender el margen y llevarse una importante victoria a domicilio.

Noticias relacionadas

Austin Reaves contribuyó en la victoria con 25 puntos y Jaxon Hayes firmó el primer doble doble de su temporada con 21 puntos y 10 rebotes. En los Pacers, Pascal Siakam lideró con 20 puntos a un grupo de 8 jugadores por arriba de los 10 enteros.