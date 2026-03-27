La Comunitat Valenciana afronta el Campeonato de España Minibasket

La Comunitat Valenciana afronta a partir de este sábado el Campeonato de España Minibasket de Selecciones Autonómicas, que se prolongará hasta el día 1 de abril en las localidades catalanas de Reus y Salou.

La primera fase se jugará durante los dos primeros días de competición (sábado 28 y domingo 29 de marzo). Se han constituido cinco grupos, con dos plazas para cuartos de final para los primeros clasificados de los Grupos A, B y C; y una más para los líderes de los Grupos D y E. A partir de ahí, eliminatorias directas para determinar el campeón de cada categoría. Todos los partidos podrán seguirse en directo a través del Canal YouTube de la Federación Española de Baloncesto.

La temporada pasada Cataluña ganó en categoría masculina, mientras que Andalucía hizo lo propio en la femenina. En ambas finales ganaron a la Comunitat Valenciana, que terminó con dos platas.

Grupos de la Fase Previa

Grupos Mini Masculino

Grupo A: Cataluña, Baleares, Murcia y Cantabria

Grupo B: C. Valenciana, Canarias, Castilla la Mancha y La Rioja

Grupo C: Andalucía, Madrid, Navarra y Melilla

Grupo D: Galicia, País Vasco, Extremadura y Ceuta

Grupo E: Aragón, Castilla y León y Asturias

Grupos Mini Femenino

Grupo A: Andalucía, Baleares, Cantabria y Navarra

Grupo B: C. Valenciana, Castilla y León, Murcia y La Rioja

Grupo C: Cataluña, Madrid, Castilla la Mancha y Melilla

Grupo D: Galicia, Canarias, Extremadura y Ceuta

Grupo E: Aragón, País Vasco y Asturias

Calendario de partidos de la Selección Alevín de la Comunitat Valenciana

Selección Alevín Masculina

Selección de la Comunitat Valenciana Alevin Masculino. / FBCV

28/03/26. 09:30 h. La Rioja – Comunitat Valenciana

28/03/26. 17:30 h. Comunitat Valenciana – Castilla La Mancha

29/03/26. 13:30 h. Comunitat Valenciana – Canarias

Selección Alevín Femenina

28/03/26. 11:30 h. Murcia – Comunitat Valenciana

28/03/26. 19:30 h. Comunitat Valenciana – La Rioja

29/03/26. 15:30 h. Comunitat Valenciana – Castilla León