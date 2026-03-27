La Comunitat Valenciana afronta el Campeonato de España Minibasket
La primera fase se jugará durante los dos primeros días de competición (sábado 28 y domingo 29 de marzo)
A. C.
La Comunitat Valenciana afronta a partir de este sábado el Campeonato de España Minibasket de Selecciones Autonómicas, que se prolongará hasta el día 1 de abril en las localidades catalanas de Reus y Salou.
La primera fase se jugará durante los dos primeros días de competición (sábado 28 y domingo 29 de marzo). Se han constituido cinco grupos, con dos plazas para cuartos de final para los primeros clasificados de los Grupos A, B y C; y una más para los líderes de los Grupos D y E. A partir de ahí, eliminatorias directas para determinar el campeón de cada categoría. Todos los partidos podrán seguirse en directo a través del Canal YouTube de la Federación Española de Baloncesto.
La temporada pasada Cataluña ganó en categoría masculina, mientras que Andalucía hizo lo propio en la femenina. En ambas finales ganaron a la Comunitat Valenciana, que terminó con dos platas.
Grupos de la Fase Previa
Grupos Mini Masculino
Grupo A: Cataluña, Baleares, Murcia y Cantabria
Grupo B: C. Valenciana, Canarias, Castilla la Mancha y La Rioja
Grupo C: Andalucía, Madrid, Navarra y Melilla
Grupo D: Galicia, País Vasco, Extremadura y Ceuta
Grupo E: Aragón, Castilla y León y Asturias
Grupos Mini Femenino
Grupo A: Andalucía, Baleares, Cantabria y Navarra
Grupo B: C. Valenciana, Castilla y León, Murcia y La Rioja
Grupo C: Cataluña, Madrid, Castilla la Mancha y Melilla
Grupo D: Galicia, Canarias, Extremadura y Ceuta
Grupo E: Aragón, País Vasco y Asturias
Calendario de partidos de la Selección Alevín de la Comunitat Valenciana
Selección Alevín Masculina
28/03/26. 09:30 h. La Rioja – Comunitat Valenciana
28/03/26. 17:30 h. Comunitat Valenciana – Castilla La Mancha
29/03/26. 13:30 h. Comunitat Valenciana – Canarias
Selección Alevín Femenina
28/03/26. 11:30 h. Murcia – Comunitat Valenciana
28/03/26. 19:30 h. Comunitat Valenciana – La Rioja
29/03/26. 15:30 h. Comunitat Valenciana – Castilla León
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