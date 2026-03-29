Aday Mara hace historia y llega lanzado con Michigan a la Final Four del March Madness

Los Michigan Wolverines no bajan el ritmo. No dudan. No frenan y ya están en la Final Four del March Madness. El conjunto universitario firmó una victoria contundente ante los Tennessee Volunteers (62-95) en el Elite Eight y selló su billete para la Final Four. Un paso más, pero no uno cualquiera el que dieron en el United Center de Chicago, porque los Wolverines ya están entre los cuatro mejores del país. Un lugar en el que estará el español Aday Mara, que sigue haciendo historia en la NCAA.

El duelo ante Tennessee prometía igualdad, pero se quedó en promesa. Desde mediada la primera parte, Michigan impuso su ritmo. El partido empezó a romperse poco a poco hasta convertirse en un monólogo. La diferencia en el marcador no dejó lugar a dudas con un 34-10 con el que acabaron la primera mitad. Michigan estaba un paso por delante en todo, comandados, como no, por Yaxel Lendeborg (27 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias)

Si Lendeborg brilla, hay otro nombre que sostiene el proyecto: Aday Mara. El pívot español no solo está siendo importante. Está siendo determinante. Su impacto en ambos lados de la pista vuelve a marcar diferencias. Protección del aro, intimidación, lectura de juego… y cada vez más confianza en ataque. Su tarjeta ante los Volunteers: 11 puntos, 4 rebotes y 2 tapones.

Aday Mara ya aparece asentado en las previsiones del Draft de la NBA. Los mock draft lo sitúan en primera ronda. Y su progresión, lejos de frenarse, sigue creciendo. Está haciendo historia y lo está haciendo a lo grande. No necesita hacer ruido para ser decisivo. Su impacto es constante. Y su presencia, diferencial.

Aday Mara frente a St. Louis en el March Madness / SD

Arizona: Un rival temible por un sitio en la final nacional

Los Wolverines no deben tenerle miedo a nadie, su temporada hasta la fecha así lo demuestra. Michigan ha conseguido convertirse en un equipo ganador, pero también compacto. Eso sí a estas alturas del March Madness todo se complica, aumenta el nivel, las emociones y la presión. Y es que el siguiente escalón para los Wolverines será muy complicado.

Arizona espera a Michigan después de cargarse cómodamente a Purdue. El juego rápido y físico de los Wildcats les está llevando en volandas en el torneo. Eso y el contar con dos téoricos Top 10 del próximo Draft NBA como; el exterior Brayden Burries (14 puntos y seis rebotes vs Purdue)y el alero, Koa Peat (20 puntos y siete rebotes vs Purdue).

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Un equipo lanzado hacia el título

La sensación es clara. Michigan llega en su mejor momento con confianza y con jugadores en estado de gracia. Y eso, en un torneo como el March Madness, lo es todo, porque aquí no basta con ser bueno. Hay que llegar bien. Y los Wolverines lo están.