Oklahoma cierra la puerta a los Knicks, 50 de Boston... ¡y loco parcial histórico de Toronto!

Los Oklahoma City Thunder se impusieron este domingo a los New York Knicks por 111-100, los Boston Celtics sumaron su triunfo número 50 de la temporada frente a los Charlotte Hornets y los Toronto Raptors firmaron un histórico parcial de 31-0, el mayor jamás registrado en la NBA.

Los Thunder recibían a uno de los equipos más complicados en el tramo final de su temporada, en un partido clave para las aspiraciones de ambos en la clasificación. Oklahoma City (59-16), con su triunfo, mantiene el colchón de dos partidos sobre los San Antonio Spurs (56-18) en el liderato del Oeste.

Por su lado, los Knicks (48-27) no solo se alejan a una distancia casi insalvable de los Boston Celtics (50-24) segunda posición del Este, sino que empiezan a ver a los Cleveland Cavaliers (46-28) muy cerca en el retrovisor.

Shai Gilgeous-Alexander terminó con 30 puntos (13 de tiro libre), por los 32 puntos de Jalen Brunson. Jalen Williams firmó su mejor partido desde su regreso de la lesión con 22 puntos.

Tatum manda

"50 victorias en un año de transición", puso Jaylen Brown en sus redes sociales tras el triunfo de los Celtics por 99-114 en Charlotte, con el que se aseguraron matemáticamente una de las plazas de 'playoff' en el Este.

Unos Celtics que atravesaban un año de ajustes, se han convertido en firmes candidatos al anillo. Son el cuarto equipo de la liga con 50 triunfos, solo por detrás de los Thunder, los Spurs y los Detroit Pistons. Además, el triunfo afianza su segunda posición en el Este, con la que se aseguran el factor cancha en unas hipotéticas semifinales de conferencia con los Knicks.

Jayson Tatum firmó 32 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias, por 28 puntos de Payton Pritchard frente a unos Hornets en un estado de forma pletórico desde inicio de año, con los que podrían verse las caras en la primera fase del 'playoff'. El regreso del jugador le sigue dejando menos minutos al prometedor Hugo González, quien sólo pudo jugar 13 para anotar un triple, capturar tres rebotes y robar una pelota.

Parcial histórico

Los Raptors se impusieron por 139-87 a los Orlando Magic, en una exhibición que les llevó a dominar de 56 en el último cuarto y a firmar un demoledor parcial de 31-0 en el primer tiempo. El parcial de récord arrancó en el primer cuarto, cuando los Magic iban 14-20 arriba tras la disputa de 6 minutos y 30 segundos de encuentro. Al finalizar el primer cuarto, los Raptors ya habían logrado darle la vuelta el resultado con un 38-20, una buena racha que se alargó durante los primeros 2 minutos del segundo cuarto hasta el 45-20 previo a una canasta de Paolo Banchero.

Entre los tiros libres de Jamal Shead que abrieron ese parcial de 31-0 y la canasta de Jakob Poeltl que lo cerró, pasaron 7 minutos y 11 segundos de total pesadilla para Orlando, que no volvió a levantar cabeza. Se trata del mayor parcial desde que la NBA empezó a registrar datos jugada a jugada hace 29 temporadas, en la 1997-1998.

Además de estos partidos, los Houston Rockets ganaron 102-134 a los New Orleans Pelicans con 36 puntos y 13 rebotes de Alperen Sengun, mientras que los Clippers se impusieron 113-127 a los Milwaukee Bucks sumando su quinto triunfo seguido.

Los Indiana Pacers derrotaron a los Miami Heat por 135-118, aunque siguen como el peor equipo de la NBA con una derrota más que los Washington Wizards, que este domingo cayeron por 123-88 frente a los Portland Trail Blazers.

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Finalmente, los Brooklyn Nets rompieron una racha negativa de diez derrotas seguidas imponiéndose a los Sacramento Kings por 116-99, en un duelo entre dos equipos implicados en el 'tanking' para el draft.