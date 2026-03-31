Aday Mara irrumpe en la lotería del Draft: el gigante español que está conquistando EE.UU.

Ya no es una promesa ni un desconocido para el gran público norteamericano. Aday Mara es una realidad. El pívot español ha dado el salto definitivo durante esta temporada tras su cambio de universidad el pasado verano. El aragonés cayó de pie en Michigan a las órdenes de Dusty May, que ha sabido sacarle todo el jugo a su talento, convirtiéndose en la pieza clave de uno de los mejores equipos NCAA. Tanto es así que los analistas en Estados Unidos están asombrados con Mara y con sus posibilidades de cara al Draft NBA 2026.

El curso para Mara ha sido un ascenso meteórico. Que confirma lo que se intuía… pero que pocos esperaban tan pronto o, mejor dicho, con una explosión de tal magnitud. La evolución ha sido brutal. Hace apenas unos meses, Mara aparecía en los mock draft rondando la primera ronda. Sin ruido y alejado del foco en una plantilla donde tenían que brillas otros como Yaxel Lendeborg o Morez Johnson. Hoy, la historia es otra. Su temporada con los Michigan Wolverines lo ha cambiado todo. El equipo está en la Final Four del March Madness, compitiendo por un título que no ganan desde 1989 y una Final Four que no pisan desde la que perdieron en 2018 Vilanova y anteriormente en 2013 frente a Louisville. Y él es parte clave de ese éxito.

Redacción SD

Sports Illustrated lo mete en la élite

En Estados Unidos hay sorpresa por la maravillosa trayectoria del equipo de May esta temporada, pero también admiración al crecimiento de jugadores como Lendeborg o Mara, menos codiciados por los equipos NBA al no ser freshman (jugadores de primer año).

Esto es así en primer lugar porque su paso por UCLA Bruins dejó más dudas que certezas. Su papel fue residual y sin continuidad. Parecía un talento por pulir que probablemente pudiera terminar en un equipo de Euroliga casi sin rozara la primera ronda del Draft. Pero todo ha cambiado. En Michigan, Mara es otra cosa. Es titular. es importante y es diferencial.

Su impacto defensivo es inmediato. Intimida, cambia tiros y protege el aro como pocos en la NCAA. Mara ha sido el cuarto taponador de toda la NCAA con 2’63 por partido. En ataque, su capacidad para generar juego desde el poste lo convierte en un perfil distinto. No es solo un finalizador. Es un jugador que entiende el juego.

El salto ya tiene reflejo en los grandes analistas de Estados Unidos. Sports Illustrated (SI) ya lo sitúa en el pick 15 del Draft, en plena lotería, aunque otros como BleacherReport lo mantienen alrededor de la elección 20. "Este pívot de 2’21 metros ofrece un intrigante potencial como interior en desarrollo, con una técnica y una habilidad para crear juego impresionantes para su altura. Mientras que su velocidad y fuerza necesitan mejorar, su alto IQ baloncestístico ayuda estas deficiencias”, apunta SI en su análisis.

Los datos no engañan. Y en su caso, refuerzan la sensación. En el March Madness, además, Mara ha elevado su nivel: 13’5 puntos, 5’3 rebotes, 3’7 asistencias y 2’7 tapones en 23 minutos por noche.

Aday Mara con los Wolverines durante el March Madness / SD

Un español en territorio reservado

Si se confirma esta proyección, Mara entraría en un grupo muy reducido de jugadores nacionales en el Draft NBA 2026. Sería el primer español en la lotería del Draft en los últimos 10 años y el quinto en lograrlo en toda la historia. Un dato que pone en contexto la dimensión de lo que está logrando con su paso por la NCAA.

Los últimos en lograrlo fueron nombres muy conocidos:

Juancho Hernangómez (2016)

(2016) Ricky Rubio (2009)

(2009) Fran Vázquez (2005)

(2005) Pau Gasol (2001)

Michigan y el contexto perfecto

El momento no podría ser mejor. Michigan llega lanzado a la Final Four. Y en ese escenario, Mara crece aún más. Porque los grandes jugadores aparecen en los grandes momentos. Y él lo está haciendo, por ejemplo su partido del Madness ante St. Louis con (16 puntos, 5 reboles, 5 asistencias y 4 tapones). Aday Mara ya no mira al Draft como un objetivo por asegurar. Tiene la historia delante de su mano. Cada paso que da confirma una sensación: su techo está mucho más arriba.

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