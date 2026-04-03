Horario y dónde ver la Final Four del March Madness: Aday Mara sueña con hacer historia
El español lidera a Michigan en la lucha por el título NCAA ante unos Arizona Wildcats temibles
No es una madrugada cualquiera. Es una de esas que marcan carreras y que quedan en la retina de los aficionados al baloncesto NBA, porque sí, aunque sea la NCAA, alguno de los protagonistas de este fin de semana será una de las estrellas del mañana en la liga. El March Madness entra en su momento más caliente. La Final Four. El último paso antes de la gloria. Y ahí está un nombre que empieza a sonar con fuerza: Aday Mara.
La Final Four no es solo un torneo. Es un escaparate perfecto en el ecosistema norteamericano con vistas al Draft NBA. Donde se decide el presente… y también el futuro, porque aquí se hacen estrellas y algunas de las promesas llamadas a copar las primeras posiciones ya han caído como; Cam Boozer, AJ Dybantsa o Darryn Peterson.
Por su parte el pívot español está firmando un torneo espectacular. Con Michigan Wolverines, Mara no solo compite domina bajo el aro. Y ahora está a dos partidos de algo que ningún español ha logrado: ganar el título nacional universitario.
El camino no será sencillo. Enfrente estarán los Arizona Wildcats, uno de los equipos más potentes del torneo. Con jugadores como Koa Peat y Brayden Burries, Arizona llega con argumentos de sobra para romper cualquier pronóstico.
Los Wolverines parten como favoritos, pero en la Final Four, eso no sirve de nada, porque aquí no hay segundas oportunidades.
Horario y dónde ver la Final Four del March Madness con Aday Mara
Dos partidos. Cuatro equipos. Un objetivo. La gran final por el título universitario. Y en medio de todo, un español que quiere hacer historia.
La cita será en la madrugada del domingo en España, con dos partidos de máximo nivel:
- 00:10 – UConn Huskies vs Illinois Fighting Illini
- 02:55 – Arizona Wildcats vs Michigan Wolverines
Los encuentros se podrán seguir en plataformas con derechos NCAA como Movistar+ y en España también se podrá ver a través de Disney+
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