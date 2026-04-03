Los Thunder devuelven a la realidad a los Lakers

Oklahoma City Thunder frenó en seco este jueves la euforia de Los Angeles Lakers al imponerse por un impresionante 139-96, pese a que los angelinos llegaban al encuentro contra uno de sus mayores rivales de la Conferencia Oeste en su mejor momento, encadenando cuatro triunfos consecutivos.

El equipo liderado por las estrellas LeBron James y Luka Doncic perdió todo el músculo y cayó rendido ante unos Thunder que liquidaron el duelo en un espectacular primer tiempo que terminó 23 puntos por encima de los angelinos (21-44). La brecha entre ambos clubes se estiró en el segundo cuarto hasta el 51-82, a pesar de que los Lakers intentaron anotar más tras el descanso.

La superioridad de los Thunder se personificó en la figura de un Shai Gilgeous-Alexander, quien en los primeros dos periodos sumó 21 puntos para poner tierra de por medio en el marcador.

Tanto Alexander (28 puntos, 12 de 25 en tiro) como Isaiah Joe (20 puntos, 7 de 9 en tiro) llevaron la batuta de una partida en el casi todos los jugadores de los de Oklahoma alcanzaron a comer un trozo de pastel para saciar el hambre del vitoria.

Un tercer tiempo en el que todo se viene abajo

Pero la verdadera catarsis para los Lakers llegó en el tercer tiempo con una distancia de 45 tantos que forzó la retirada de Doncic a mitad de periodo.

Visiblemente frustrado, el esloveno, con 12 puntos, 7 asistencias y un 30 % de acierto en tiro, tuvo que abandonar la pista tras sufrir una lesión en el isquiotibial izquierdo y acabó con su racha de 40 o más anotaciones que había cosechado en cada uno de los últimos tres partidos. La ventaja fue tan abrumadora que el marcador reflejaba un 82-51 antes del último tramo, rozando la peor derrota histórica de la franquicia.

Luka Doncic, durante un partido / Lakers

La baja de Doncic no logró recomponer al grupo. James y Austin Reaves, los dos astros nunca lograron entrar en sintonía ni encontrar el ritmo necesario para plantar cara al vendaval local.

Reaves terminó como el máximo anotador del equipo con apenas 15 puntos (5 de nuevo en tiro) puntos, seguido por un James que se quedó en 13 (3 de 9 en tiro).

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Con este resultado, James sufrió la segunda derrota más abultada de toda su carrera. Esta estrepitosa caída ante uno de los equipos más fuertes de la NBA corta de raíz la inercia ganadora del equipo angelino, que parecía haber encontrado su rumbo imbatible en las últimas semanas de torneo