Aday Mara y su doble desafío con la historia en la Final Four NCAA

No es solo una Final Four es una oportunidad inmejorable para cualquier jugador. En este caso también para cambiar por completo la historia del baloncesto español. Aday Mara llega al momento más importante de su carrera con una doble misión: Hacer historia para España y devolver a Michigan Wolverines a una cima que solo ha tocado una vez. Hace tiempo que dejó de ser una incógnita. Mara es presente y su temporada es digna de matrícula de honor después de alcanzar la Final Four del March Madness. El pívot es impacto, es realidad y es fundamental para su equipo. Su salto esta temporada ha sido brutal y sus posibilidades en el Draft 2026 ilimitadas.

Desde su llegada a Michigan, bajo las órdenes de Dusty May, todo ha cambiado. Su etapa en UCLA Bruins dejó interrogantes; Minutos limitados, rol secundario, sensación de talento por pulir. Pero el cambio de escenario lo ha transformado todo.

En Michigan es titular. Mara se ha convertido en la refrencia de uno de los mejores equipos del país. Es diferencial. De hecho en los últimos días en Estados Unidos ya hablan de él. Su nombre aparece con fuerza en previsiones del Draft NBA 2026. De rondar el final de primera ronda… a meterse en plena lotería. Mara no es un pívot convencional. Mide 2,21. Intimida, domina la pintura y también lee el juego a las mil maravillas, facilitando las canastas a jugadores como Lendeborg o Johnson. Un interior moderno. Los números lo reflejan: entre los mejores taponadores de toda la NCAA. En el March Madness, Mara ha subido el nivel: 13,5 puntos, 5,3 rebotes, 3,7 asistencias y 2,7 tapones en apenas 23 minutos por partido. Eficiencia pura.

Michigan Wolverines ha sido uno de los equipos más sólidos del torneo. / AP

Aday Mara, ante la oportunidad de ser el primer español campeón NCAA

Los Wolverines han sido uno de los equipos del año. Regular season casi impecable. Dominio constante y en el March Madness, paso firme. Con jugadores como Yaxel Lendeborg en modo estrella… y Mara como ancla total. Además, es la primera vez que un español lidera a su equipo en una Final Four NCAA.

La buena marcha de Michigan durante la temporada no solo ha empujado a Mara en el Draft, sino también a Lendeborg que se asoma a las diez primeras elecciones del Draft, castigado por no ser un jugador de primer año. Los Wolverines han parecido no tener rival en este March Madness. Arrasaron Liu Sharks en primera ronda, superaron con facilidad a Utah State y de nuevo pasaron por encima de Arkansas y de Purdue, en este último, dejando el partido casi sentenciado al descanso.

Redacción SD

Michigan vs Arizona: el primer gran examen

Michigan son 8º en puntos en la NCAA, 4º en asistencias y 2º en tapones. Eso sí delante tendrán una piedra muy complicada. Arizona Wildcats, liderados por Koa Peat y Brayden Burries, se ha mostrado un equipo muy peligroso, físico y con un alto ritmo en su juego.

Michigan Wolverines: dos finales desde 2013... a la tercera... ¿irá la vencida con Aday Mara?

Michigan sabe lo que es tocar la gloria, pero recientemente los Wolverines se han quedado a las puertas de su segundo título de la NCAA. Desde 2013 los Wolverines han llegado en tres ocasiones a la Final Four, en las dos primeras alcanzaron la final y perdieron. ¿Será 2026 el año del título en Michigan?

En 2013 los Wolverines llegaban tras un gran Madness a las órdenes de un clásico como John Beilein. Los de Michigan se cargaron por el camino a universidades potentes como; Kansas con Ben McLemore, Florida con Scottie Wilbekin y ya en la Final Four a un equipazo defensivo como eran aquellos Syracuse Orange con Jeramy Grant o el futuro número 11 del Draft, Michael Carter-Williams.

Los Wolverines llegaban con una generación de oro a la final contra Louisville Cardinals con futuros NBA como; Tim Hardaway Jr, Trey Burke, Nik Stauskas, Caris LeVert o Mitch McGary, entre otros. Sin embargo los Cardinals de Rick Pitino, Peyton Siva y Gorgui Dieng acabaron con el sueño de los Wolverines.

En 2018 los Wolverines alcanzaron de nuevo la Final del March Madness con Beilein aún en el banquillo. Esta vez también contaban con futuros NBA potentes como; Mo Wagner, Jordan Poole o Duncan Robinson. Sin embargo Villanova con dos espectaculares Donte DiVincenzo (31 puntos) y Mikal Bridges (19) acabaron con los de Michigan. Dos golpes duros. Dos oportunidades que se escaparon.

El título 1989, el recuerdo eterno para los Wolverines... y la maldición de los 'Fab Five'

Hay que viajar atrás, en concreto hasta 1989. El único título nacional de Michigan. Una generación histórica comandada por un Glen Rice que dio el primer entorchado a los Wolverines, pero... sin lugar a dudas todo el mundo recuerda la 'maldición de los Fab Five'

Los míticos Fab Five llegaron después y marcaron época… pero no lograron el anillo. Desde entonces, espera. La legendaria generación de 1991 no solo marcó una época. La redefinió. Aquel quinteto estaba formado por nombres que hoy son historia del baloncesto universitario: Chris Webber (cinco veces All-Star y miembro del Salón de la Fama), Juwan Howard (campeón con Miami Heat en 2012), Ray Jackson, Jalen Rose (finalista NBA en 2000 con Indiana) y Jimmy King. Cinco talentos jóvenes. Cinco titulares desde el primer día y un impacto inmediato.

Los Fab Fives de los Wolverines / SD

En sus dos primeras temporadas (1991-92 y 1992-93), lograron algo nunca visto. Se convirtieron en el primer equipo en alcanzar una final NCAA con cinco freshmen (jugadores de primer año) como titulares. Un hito. Pero esos logros no permanecieron intactos. Un escándalo de la NCAA por pagos ilegales —con especial foco en Webber— provocó la anulación de sus victorias y la retirada de sus banners.

Pero reducir a los Fab Five a resultados sería quedarse corto. Su impacto fue cultural. Popularizaron un estilo más físico y fuera de la pista, marcaron tendencia. Una estética que saltó a la NBA… y a toda una generación.

Ese es el contexto. Ese es el reto. Romper más de tres décadas sin título. Y hacerlo con un español como protagonista. Ahora llega la verdad. El momento donde todo se decide y como reza el lema de la Final Four: "El camino termina aquí"

Nunca antes un español ha ganado el título NCAA. Nunca. Mara puede cambiarlo y abrir una puerta que hasta ahora estaba cerrada. No es solo ganar, sino hacer historia. La Final Four ya está aquí. Michigan sueña. España espera. Y Aday Mara… está preparado para ser el primer campeón NCAA español. Porque hay noches que definen carreras y este fin de semana puede ser el suyo.