El español Aday Mara se corona entra en la historia de la NCAA

Los Michigan Wolverines se proclamaron este lunes campeones del 'March Madness' de la NCAA tras vencer a los UConn Huskies por 69-63 en la final con 8 puntos de Aday Mara, que se convirtió en el primer jugador español en conquistar el torneo universitario estadounidense.

Los Wolverines conquistaron el segundo título universitario de su historia 37 años después del primero, en 1989. Lo hicieron además contra los Huskies, uno de los programas más laureados del país con seis títulos universitarios entre 1999 y 2024.

UConn saltó a la pista del Lucas Oil Stadium de Indianápolis con la lección aprendida frente a la máquina que había sido Michigan durante todo el torneo. Los Wolverines habían anotado al menos 90 puntos en todos los partidos hacia la final, algo nunca antes visto.

Los Huskies pusieron mucha presión defensiva sobre Michigan. Aday Mara tardó 12 minutos en encestar su primera canasta, lo hizo justo después de poner un gran tapón a Tarris Reed. Hasta entonces, para Michigan solo habían visto canasta dos jugadores, Elliot Cadeau y Morez Johnson. El puertorriqueño Yaxel Lendeborg, el otro pilar del equipo, tardó casi 14 minutos en encestar, y lo tuvo que hacer desde el tiro libre.

El resultado al descanso era de 33-29 para Michigan tras cerrar el primer tiempo con un parcial favorable de 10-4 en los últimos tres minutos, desgastando la defensa de UConn, el tramo en el que Mara y compañía tomaron el control de la final. El zaragozano se fue a los vestuarios con 6 puntos, 2 rebotes, una asistencia y un tapón.

Michigan resiste el último arreón

El mítico Dan Hurley pagó la dura defensa que ordenó a sus hombres teniendo que sentar gran parte del segundo tiempo a tres de sus titulares -Solo Ball, Silas Demary y Tarris Reed- por acumulación de faltas personales.

Michigan aprovechó la ocasión para abrir brecha en el marcador y superar por primera vez la ventaja de diez puntos (48-37), tras un triple de Cadeau, que hoy fue la principal arma ofensiva de los Wolverines con 19 puntos.

Los Wolverines lograron navegar el segundo tiempo manteniendo ese colchón, no del todo cómodo, que permitió a UConn recortar varias veces distancia pero sin llegar a remontar. A falta de 1:07 para el bocinazo final y con 67-58 en el marcador, aún hubo tiempo para el susto. Dos tiros libres y un triple tras una pérdida de Lendeborg acercaron a UConn hasta el 67-63 con 37 segundos por jugarse. Los Huskies mandaron a Roddy Gayle a la línea de tiro libre, falló los dos. UConn soñó con otra épica remontada como la de Duke, ADN Huskies, pero el triple de Alex Karaban tampoco entró, Michigan atrapó el rebote y la puerta al título se cerró definitivamente.

Además de los 19 puntos de Cadeau, Lendeborg anotó 13 y Aday Mara terminó con 8 puntos, 4 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón, además de imponer con su sóla presencia física y obligar a tirar incómodos a los rivales cuando está cerca.

Aday Mara, en el quinteto ideal del 'March Madness' antes del draft de la NBA

El pívot español Aday Mara fue elegido este lunes en el quinteto ideal del 'March Madness' tras proclamarse campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines. Además de Mara, integran el quinteto ideal sus compañeros Elliot Cadeau y Morez Johnson Jr., así como los jugadores de UConn Alex Karaban y Tarris Reed Jr., los cuatro estadounidenses. Cadeau fue elegido como el 'MVP' del torneo.

Mara, pívot zaragozano de 20 años y 2,21 metros, terminó la final con 8 puntos, 4 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón. A lo largo del 'March Madness', el español ha firmado un promedio de 14,7 puntos, 5,7 rebotes, 3,2 asistencias y 2,3 tapones por partido.

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El 'March Madness' ha sido posiblemente el último escaparate para Mara antes de dar el salto a la NBA la próxima temporada, donde las predicciones lo sitúan como un 'pick' de primera ronda del próximo draft, con posibilidades de estar entre los 20 primeros.