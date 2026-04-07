Nando de Colo prepara su retirada

La edad no perdona y, cuando lo has ganado todo, la necesidad no apremia igual. Nando de Colo ha decidido retirarse a final de temporada tras un último baile en el AVEL Lyon-Villeurbanne.

Fue el Valencia Basket quien primero vio el potencial de un exterior de gran calidad que empezaba a anotar sus primeros triples en el Cholet Basket galo. Era 2009 cuando el cuadro taronja fichó al joven jugador que pronto encandiló a la grada de La Fonteta hasta que en 2012 hizo las maletas para cruzar el charco en busca de una aventura americana en la NBA. San Antonio Spurs y Toronto Raptors fueron sus equipos en dos años en los que fue suplente habitual. No supieron ver lo que podía ofrecer uno de los mejores exteriores del planeta.

Regresó a Europa para enrolarse en el CSKA Moscú durante varias campañas antes de fichar por el Fenerbahçe y terminar en el ASVEL Lyon.

De Colo y sus récords en Euroliga

De Colo, dos veces campeón de la Euroliga y MVP de la Euroliga en 2016, es considerado uno de los bases más destacados de la historia del baloncesto europeo. Ostenta numerosos récords en la Euroliga: líder histórico en precisión de tiros libres (93,5%), PIR de carrera (5.835) y tiros libres convertidos (1.272), y ocupa el segundo lugar en anotación de carrera con 5.157 puntos. Queda claro que es merecedor de pertenecer al equipo histórico de la Euroliga.

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Nando de Colo, con el Fenerbahçe / EFE

Con toda esta experiencia, sumando su éxito con Francia (6 medallas), ha decidido poner punto y final a su larga carrera al término de la presente temporada. En declaraciones a BeBasket , De Colo dejó clara su postura: "No dije que me retiraría si ganábamos la Euroliga. Pero para ser sincero, esta será mi última temporada".