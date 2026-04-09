Los Juniors abren las Fases Finales de la temporada 2025-2026
Tras el parón de las competiciones en Semana Santa, el baloncesto regresa a lo grande con la disputa de la primera Fase Final Autonómica de la temporada, la que la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) celebrará en categoría Junior del 10 al 12 de abril en las sedes de Ondara y Elche.
La Fase Final Junior Masculino Autonómico se disputará en Ondara con la participación de Valencia Basket, CB L’Horta Godella, Velabasket CB Sueca y Amics Castelló. La Fase Final Junior Femenino Autonómico tendrá lugar en Elche con los equipos Valencia Basket, Picken Claret, CB San Blas Alicante Clínica Raquis y Valencia Basket Academy.
Los equipos se medirán entre sí en un formato de todos contra todos. Los encuentros se emitirán en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Además, la estadística completa podrá seguirse en vivo a través de la App Oficial FBCV.
El campeón y el subcampeón de la Fase Final obtendrán también la clasificación para el Campeonato de España de Clubes.
Calendario Masculino
Viernes 10 de abril
- 18:00 h. Amics Castelló – Valencia Basket
- 20:00 h. CB L’Horta Godella – Velabasket CB Sueca
Sábado 11 de abril
- 17:00 h. Amics Castelló – CB L’Horta Godella
- 19:00 h. Velabasket CB Sueca – Valencia Basket
Domingo 12 de abril
- 10:00 h. Velabasket CB Sueca – Amics Castelló
- 12:00 h. Valencia Basket – CB L’Horta Godella
Calendario Femenino
Viernes 10 de abril
- 18:00 h. Valencia Basket Academy – Valencia Basket
- 20:00 h. Picken Claret – CB San Blas Alicante Clínica Raquis
Sábado 11 de abril
- 17:00 h. Valencia Basket Academy – Picken Claret
- 19:00 h. CB San Blas Alicante Clínica Raquis – Valencia Basket
Domingo 12 de abril
- 10:00 h. CB San Blas Alicante Clínica Raquis – Valencia Basket Academy
- 12:00 h. Valencia Basket – Picken Claret
