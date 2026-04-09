Puesta de largo de Ondara como Sede FBCV 2025-2026

El Ayuntamiento de Ondara, a través de la Concejalía de Deportes, ha albergado este jueves la presentación como una de las sedes oficiales de las Finales y Fases Finales FBCV correspondientes a la temporada 2025-2026, consolidando así su apuesta por la organización de acontecimientos deportivos de primer nivel. En concreto, el Pabellón Municipal de Ondara acogerá en las próximas semanas diversas competiciones decisivas del calendario federativo, convirtiéndose en centro neurálgico del baloncesto valenciano en el tramo final de la temporada. La presentación ha tenido lugar en Ondara y ha contado con la participación del alcalde de Ondara, José Ramiro; el concejal de Deportes, Jordi Ruiz; el presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV), Salvador Fabregat; y la presidenta del Club Baloncesto Ondara, Sandra Pérez.

La primera gran cita tendrá lugar del 10 al 12 de abril, con la celebración de la Fase Final Junior Masculino Autonómico, en la cual participarán Valencia Basket, CB L’Horta Godella, Velabasket CB Sueca y Amics Castelló. Los equipos disputarán la competición en formato de todos contra todos, y el campeón y subcampeón obtendrán además la clasificación para el Campeonato de España de Clubes. Los partidos se podrán seguir en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV.

Dos semanas más tarde, del 24 al 26 de abril, Ondara será sede de la Fase Final Cadete Femenino IR Autonómico. Y por último, Ondara también albergará el día 23 de mayo las finales de Infantil IR Preferente y Cadete IR Preferente, reforzando así el papel del municipio como espacio de referencia para el baloncesto de formación y competición.

El presidente de la FBCV, Salvador Fabregat, ha explicado que la elección de Ondara como sede responde a varios factores clave: “Ondara es una población muy bien situada geográficamente, prácticamente equidistante dentro de la Comunitat Valenciana, pero sobre todo venimos aquí porque el Ayuntamiento y el Club Baloncesto Ondara han mostrado siempre un gran interés y una total predisposición a acoger estos eventos”. Fabregat también ha destacado la calidad de las instalaciones deportivas municipales: “El pabellón reúne las condiciones idóneas para disputar fases finales de este nivel, y en Ondara siempre hemos encontrado facilidades y una magnífica acogida. Por eso no es la primera vez que venimos ni tampoco será la última”. En este sentido, el presidente de la FBCV ha subrayado también el impacto positivo que estas competiciones tienen para el municipio: “Estas fases finales contribuyen a proyectar el nombre de Ondara dentro del baloncesto valenciano y generan una actividad importante en el pueblo, con equipos, familias y aficionados que vienen, comen, se alojan y hacen gasto en el municipio”.

El concejal de Deportes, Jordi Ruiz, ha remarcado durante la presentación que “para mí, como concejal de Deportes de Ondara, es un orgullo poder acoger un acontecimiento deportivo de este nivel autonómico, y también a título personal, como practicante y amante del baloncesto”. Ruiz ha destacado que la Fase Final Junior Masculino Autonómico, que se celebra este fin de semana, “representa la élite del baloncesto de formación, con la presencia de algunos de los mejores equipos y canteras no solo de la Comunitat Valenciana, sino también a nivel estatal, como Valencia Basket, CB L’Horta Godella, Velabasket CB Sueca y Amics Castelló”. Según ha explicado, se trata de “cuatro equipos de un nivel extraordinario, que están a un paso del baloncesto profesional, y que nos permitirán disfrutar de un fin de semana de muchísimo nivel deportivo”. El concejal ha avanzado también la importancia de la siguiente cita en calendario local: la Fase Final Cadete Femenino Autonómico del 24 al 26 de abril, clasificatoria también para el Campeonato de España de Clubes, “lo que todavía da más valor y emoción a la competición”. Finalmente, el edil ha puesto en valor las instalaciones municipales y la relación con la Federación: “Ondara cuenta con unas instalaciones deportivas magníficas, con un pabellón preparado para acoger mucho público y con una pista de alto nivel, motivo por el cual la Federación confía en nosotros no solo para fases finales, sino también para programas de tecnificación y entrenamientos de selecciones autonómicas”. En este sentido, Jordi Ruiz ha querido hacer un llamamiento a la participación: “invito a la gente de Ondara y de toda la comarca, tanto a los forofos habituales como a los nuevos amantes del baloncesto, a venir al Pabellón Municipal de Ondara a disfrutar de un ambiente magnífico y de baloncesto del más alto nivel”.

Por su parte, el alcalde de Ondara, José Ramiro, ha destacado la importancia de esta cita deportiva: “Acoger fases finales autonómicas de baloncesto supone un orgullo para Ondara y refuerza nuestra línea de trabajo en favor del deporte base y de calidad. Además, estas competiciones tienen un impacto positivo tanto a nivel social como económico para el municipio”.