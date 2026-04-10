El Torneo Basket Cup 2026 cierra una edición histórica

La ciudad de Gandía despidió la semana pasada una de las ediciones más ambiciosas del Torneo Basket Cup, celebrado del 29 de marzo al 1 de abril. El evento, plenamente consolidado como un referente del baloncesto de formación, cumplió con creces las expectativas al reunir a las promesas de las canchas en una cita que destacó por su alta competitividad y su impecable organización logística entre España y Portugal.

Un éxito de participación y proyección internacional

La competición abarcó todas las etapas de formación, desde la categoría Alevín hasta la Sénior, incluyendo Infantil, preinfantil, Cadete y Júnior. En esta edición de 2026, el torneo contó con una participación masiva de 194 equipos, divididos en 117 conjuntos masculinos y 77 femeninos. La presencia de clubes procedentes de diversos puntos de la geografía española y portuguesa subrayó el carácter internacional de una cita que continúa batiendo récords de inscripción año tras año.

La competición abarcó todas las etapas de formación, desde la categoría Alevín hasta la Sénior, incluyendo Infantil, preinfantil, Cadete y Júnior. / Torneo Basket Cup

Récord de actividad y despliegue logístico

Para gestionar la magnitud del evento, la organización habilitó un total de 25 pistas de juego que mantuvieron una actividad ininterrumpida. Durante las jornadas principales, las canchas estuvieron activas de forma continuada desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, permitiendo la celebración de 450 partidos en apenas tres días de competición. Este despliegue garantizó que todos los jóvenes atletas disfrutaran de una experiencia competitiva de alto nivel en las diversas instalaciones.

La organización habilitó un total de 25 pistas de juego que mantuvieron una actividad ininterrumpida. / Torneo Basket Cup

Fenómeno digital y compromiso con la Liga Valores

El impacto del torneo trascendió las pistas de juego para convertirse en un auténtico fenómeno en el entorno digital, alcanzando más de 3 millones de visualizaciones totales. Gran parte de este éxito en redes sociales se debió a la integración de la Liga Valores, una iniciativa extradeportiva pionera centrada en la formación humana y el respeto dentro de las canteras del baloncesto. Esta apuesta por los valores educativos generó un contenido inspirador que se tradujo en varios vídeos virales, los cuales superaron el medio millón de reproducciones de forma individual, demostrando que la formación integral de los deportistas genera un gran interés y engagement en la audiencia global.

Gran impacto en el sector turístico y hotelero

Más allá de los resultados deportivos y digitales, el Torneo Basket Cup se ha confirmado como un motor económico fundamental para la región. Durante los días del evento, la localidad acogió a más de 2.500 deportistas que viajaron junto a 3.100 acompañantes, sumando un total de 5.600 visitantes vinculados directamente a la competición. Este flujo de personas supuso la gestión de 16.800 pernoctaciones totales, correspondientes a las tres noches de estancia de la expedición completa, lo que generó un impacto económico directo que superó el millón y medio de euros en el sector hostelero, el comercio y los servicios locales.

Broche de oro con la jornada 3x3

Como cierre festivo a cuatro días de puro baloncesto, el pasado 1 de abril se celebró un torneo 3x3 en el Polideportivo Municipal de Gandía. Esta modalidad, caracterizada por su gran dinamismo, sirvió como broche final para despedir a los equipos y celebrar el éxito de una edición que ha dejado un balance excelente tanto entre los participantes como en la propia ciudad anfitriona.

Los hitos clave de esta edición

· Récord de participación: 194 equipos de España y Portugal y más de 2.500 deportistas.

· Impacto Económico: Más de 1,5 millones de euros generados en la región y un total de 16.800 pernoctaciones hoteleras.

· Éxito en Redes Sociales: Superamos los 3 millones de visualizaciones, con vídeos virales que alcanzaron el medio millón de reproducciones gracias a iniciativas como la Liga Valores, centrada en la formación humana de las canteras.

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· Balance social: Más de 5.600 personas (entre atletas y familiares) disfrutaron de nuestra hospitalidad durante los 4 días del evento.