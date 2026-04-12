Doble título de campeón Junior para Valencia Basket

El Valencia Basket se ha coronado campeón Junior Autonómico tanto en categoría masculina como femenina tras imponerse en todos los partidos de la Fase Final. En masculino, Velabasket CB Sueca es subcampeón, CB L’Horta Godella se lleva la tercera plaza y Amics Castelló es cuarto. En femenino, el subcampeonato es para CB San Blas Alicante Clínica Raquis, Valencia Basket Academy consigue el tercer puesto y en la cuarta plaza finaliza Picken Claret. Iker Trillo (Velabasket CB Sueca) y Laura Gil (CB San Blas Alicante Clínica Raquis) han recibido el galardón de Mejor Jugador/a de la Fase Final.

Tanto el equipo campeón como el subcampeón consiguen además la clasificación para el Campeonato de España de Clubes.

Elche y Ondara han sido el escenario de esta primera Fase Final de la temporada y volverán a repetir como epicentro del baloncesto de la Comunitat Valenciana el último fin de semana de abril, cuando se disputen las Fases Finales en Cadete IR Autonómico. El importante apoyo de las dos localidades al baloncesto base se ha hecho aún más patente este domingo con la asistencia de los representantes municipales, que han felicitado a todos los participantes durante el acto de entrega de trofeos. En la sede de Ondara se ha contado para esa entrega de trofeos con la presencia del alcalde, José Ramiro; el concejal de Deportes, Jordi Ruiz; el directivo de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) Fernando Castillo; y la presidenta del CB Ondara, Sandra Pérez. En Elche, la entrega de los galardones ha corrido a cargo del concejal de Deportes, Jose Antonio Román; la concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Elche, Caridad Martínez; la presidenta de la Fundación del Deporte Ilicitano, Isabel Antón; el delegado de la FBCV en Alicante, Pedro Ortiz; y el presidente del CBI Elche, Andrés Laguía.

Subcampeon Masculino / FBCV

En la Fase Final Junior Masculino Autonómico, el Valencia Basket ha redondeado su participación ganando en el último encuentro a CB L’Horta Godella por 88-55. Ambos equipos dependían de sí mismos. El que ganaba era campeón, pero además, una derrota de Godella les apartaba incluso del subcampeonato y por lo tanto del pase al Campeonato de España de Clubes. Así que los dos saltaron a la cancha a dar lo máximo. El Valencia Basket fue quien tomó las riendas del choque desde el inicio y trató de abrir distancias en el marcador. Lo lograba en parte, entrando al descanso con +12 pero con los jugadores de Godella dispuestos a insistir en la remontada. Sin embargo, después del paso por vestuarios, el Valencia Basket dio otro estirón al marcador y la renta subía hasta los 20 puntos, ya inalcanzable para los godellenses.

Además del campeón, el otro gran beneficiado de esta última jornada ha sido Velabasket CB Sueca. Y eso que era a quien más difícil se le presentaba el día. Necesitaba ganar por más de 18 puntos a Amics Castelló si quería tener opciones de conseguir el billete al Campeonato de España. Y lo consiguió. Levantó una desventaja inicial de 10 puntos (3- 13) para vencer por 84-60 al conjunto castellonense y verse así beneficiado por el triple empate en la clasificación.

En la Fase Final Junior Femenino Autonómico, una vez conocido el campeón en la jornada del sábado, la principal atención se centraba en el primer partido del día, el que decidía el subcampeón. Valencia Basket Academy fue siempre por delante en el marcador y entraba al último periodo con una ventaja de 9 puntos, pero con un parcial de 22-11 en ese último cuarto, CB San Blas Alicante Clínica Raquis consumaba la remontada y se hacía con un triunfo que le otorga el pase al Campeonato de España.

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Campeon Femenino / FBCV

A continuación se ha disputado el partido entre Valencia Basket y Picken Claret, un encuentro de trámite porque las de Cristina García ya eran matemáticamente campeonas, pero lejos de relajarse, salieron en tromba a la cancha y con un parcial de 28-8 en el primer cuarto dejaron sentenciada su tercera victoria en la Fase Final.