Así quedan repartidos los playoff de la NBA: Este y Oeste, a por el anillo
Los Lakers esperan no ser barridos a la primera sin Doncic, mientras que Thunder y Spurs buscan el Oeste y Pistons y Celtics el Este
¿Quiénes son los grandes atractivos de la temporada en la NBA?, ¿quiénes los favoritos para llevarse el anillo? Está claro que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Véanse los Lakers, que eran aspirantes a algo, no se sabe exactamente qué, pero ya saben que sin Luka Doncic será imposible. El esloveno llevó al equipo a sus espaldas toda la temporada y terminó por romperse. Candidato firme al MVP, parece que también se queda sin el reconocimiento individual. LeBron James debería quitarse 10 años de encima para liderar a la banda angelina y sentarse definitivamente en la misma mesa que Michael Jordan. Su primer rival serán los Rockets, a los que sí se les puede llegar a ganar, pero lo demás sería un auténtico milagro. Kevin Durant buscará su cara a cara con LeBron.
Los Denver Nuggets de Nikola Jokic, otro máximo candidato a MVP, se medirán a los Minnesota Timberwolves de Anthony Davis en la primera ronda de los 'playoffs' del Oeste, mientras que los Thunder, ganadores de la temporada regular, esperan rival. Suns, Blazers, Clippers y Warriors pujan por la octava plaza que les enfrentará a los líderes.
Así quedan las eliminatorias de primera ronda en el Oeste:
- Thunder (1) vs. Suns o Blazers o Clippers o Warriors (8)
- Spurs (2) vs. Suns o Blazers (7)
- Nuggets (3) vs. Timberwolves (6)
- Lakers (4) vs. Rockets (5)
En la Conferencia Este, dos por definir
La derrota este domingo de los Atlanta Hawks en Miami en la última jornada de la temporada regular dejó definido su cruce de primera ronda de 'playoffs' frente a los New York Knicks, mientras que los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors disputarán otra de las eliminatorias. Pistons y Celtics aspiran a lo máximo, con los de Boston deseando rememorar sus mejores finales.
Así quedan las eliminatorias de primera ronda en el Este:
- Pistons (1) vs. 76ers o Magic o Hornets o Heat (8)
- Celtics (2) vs. 76ers o Magic (7)
- Knicks (3) vs. Hawks (6)
- Cavaliers (4) vs. Raptors (5)
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