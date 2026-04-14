Una de las tres españolas elegidas en el draft, renuncia a la WNBA

Este lunes 13 de abril se celebraba el draft de la WNBA en el que el baloncesto español hacía historia colocando a 3 jugadoras en el top 20 de las elegidas. con dos representantes en primera ronda. La valenciana Awa Fam lograba la mejor clasificación histórica para el baloncesto español femenino e igualaba la tercera posición que también logró en el draft masculino Pau Gasol. Junto a ella, eran elegidas también Iyana Martín y Marta Suárez.

Renuncia de Iyana

La asturiana Iyana Martín era elegida por las Portland Fire en la séptima posición del draft pero la franquicia estadounidense ha confirmado, que tras hablar con la jugadora, ésta les ha comunicado su deseo de no jugar de momento este año enla WNBA. La base de 20 años del Perfumerías Avenida fue la única de las 15 jugadoras elegidas en la primera ronda del draft que no estuvo presente esta noche en Nueva York.

La WNBA tenía a Martín en el radar desde el Mundial sub-19 de la FIBA de 2023, con una actuación que le valió el 'MVP' del torneo.

A diferencia de las Storm, una de las franquicias más laureadas de la WNBA con cuatro campeonatos, las Fire parten prácticamente de cero en su regreso a la liga tras más de 20 años, como una de las dos franquicias de expansión junto a las Toronto Tempo, que debutarán en 2026.

Por su lado, la también asturiana Marta Suárez fue elegida en la posición 16 del draft por las Storm, primera de la segunda ronda, aunque fue traspasada de inmediato a las Golden State Valkyries cuando parecía que iba a compartir vestuario con Awa Fam.

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Vanja Černivec, General Manager de Portland confirmaba así que de momento, Iyana Martín no jugará en la WNBA: «Hemos hablado con ella. Sabe lo que quiere. Necesita descansar este verano. A los fans les pido que confíen en nuestro departamento de scouting. Quiero que recordéis el Draft de Luka Doncic. Todo el mundo estaba sorprendido, solo sabían que había estado jugando contra adultos desde que tenía 16 años. Y eso es lo que ha estado haciendo Iyana. Se echa a sus equipos a los hombros. Opta al MVP en una de las mejores ligas de Europa. Es un talento generacional», afirma el directivo en unas declaraciones recogidas por Gigantes del Basket.