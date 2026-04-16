Los nuevos Chicago Bulls y su 'solución española': Aday Mara irrumpe tras el legado de Pau Gasol

La NBA es una montaña rusa cíclica para casi todas las franquicias. Muy pocas escapan a esa dinámica y las que lo consiguen suelen responder a dos perfiles modelos de gestión ejemplares o equipos instalados en los mercados importantes de Estados Unidos. Sin embargo una de las más icónicas, especialmente en los años 90, vive desde hace una década en una tediosa y eterna mediocridad. Se trata de unos Chicago Bulls, que todavía beben del márketing de la época de Michael Jordan y del MVP reciente de Derrick Rose, sostenidos por el músculo económico de Chicago y sin alegrías deportivas desde la salida de Jimmy Butler en 2017.

Los Bulls acumulan demasiados años en un desierto competitivo en el que el mayor logro ha sido alcanzar los playoffs vía play in para caer en primera ronda. Ni siquiera el Draft ha servido como solución con fallos tan groseros como elegir a Patrick Williams con la elección 5 en 2020 por delante de jugadores como; Onyeka Okongwu, Deni Avdija, Tyrese Haliburton o Tyrese Maxey. Mucho menos la decisión de renovarlo cinco temporadas por 90 millones de dólares en 2024.

Ahora, el verano de 2026 se presenta como un punto de inflexión... o al menos como una oportunidad para ello. Por el momento ya se ha confirmado la salida de Arturas Karnisovas como General Manager, mientras que el futuro de Billy Donovan es iniciero (suena para Orlando Magic). A esto se le suma la revolución en el cierre del mercado con la salidas de piezas como; Coby White, Nikola Vucevic, Kevin Huerter o Ayo Dosunmu, lo que confirma que la reconstrucción está en marcha.

Karnisovas ya es historia de los Bulls / EFE

En este contexto los Bulls con una posición privilegiada para reiniciar el proyecto. Disponen de dos buenas elecciones de primera ronda en uno de los Draft más talentosos de los últimos años y, además, tendrán porque un amplio espacio salarial para acudir con fuerza a la agencia libre.

Aday Mara, en el radar de Chicago para el Draft 2026

Aunque aún quedan semanas para el Draft NBA 2026, los rumores ya han arrancado. Mientras los Playoffs piden paso para conocer si alguien podrá quitarle la corona a los OKC Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. franquicias como los Bulls, que ya están de vacaciones, ponen las bases del proyecto de la próxima temporada y, en este caso, con la sensación de obligación por dar con la tecla en el United Center.

En esas los insiders de los Bulls ya apuntan a posibles nombres que puedan encajar en la planificación de la próxima temporada en Chicago, sobre todo, hay dos posiciones que parecen claras; un exterior y un pívot.

Partiendo de la base de que los Bulls cuentan con Giddey, Buzelis y Essengue como núcleo de futuro, un buen guard que complemente al australiano un un protector del aro se antojan como mejores opciones. Más allá de lo que depare la lotería, a priori, Chicago elegirá en la 9ª y en la 15ª posición y los dos nombres que surgen son Mikel Brown Jr y Aday Mara.

El pívot español destaca como uno de los mejores defensores interiores. / AP

Sí, el caso de Aday Mara sorprende, pero entre los aficionados de Chicago en redes sociales ven con buenos ojos la elección del primer campeón español de la NCAA. El pívot español se ha colado en las quinielas del Draft NBA 2026 después de su explosión durante el March Madness con Michigan Wolverines. Y en las últimas horas, su nombre ha empezado a sonar con fuerza en Chicago.

Chicago necesita reforzar su juego interior. Busca un pívot que no solo anote, sino que entienda el juego, proteja el aro y sea capaz de generar desde el poste. Y Mara encaja en ese perfil. Su capacidad para intimidar en defensa y su inteligencia táctica lo convierten en una opción muy atractiva, además de encajar con el estilo dinámico de jugadores como Buzelis o Giddey.

Hace apenas unos meses, su nombre de Aday Mara rondaba la primera ronda. Hoy, está firmemente instalado en esa conversación e incluso ha entrado en la pelea por la lotería. Su rendimiento en el March Madness ha cambiado la percepción en Estados Unidos. Ya no es un proyecto y es una opción real, la escasez de pívots fiables en este Draft refuerza aún más su candidatura.

Redacción SD

Un perfil que encaja… y seduce

El crecimiento de Mara ha sido evidente. Domina en defensa, donde es uno de los mejores taponadores del panorama universitario, y aporta en ataque con una lectura de juego poco habitual para su tamaño. Su IQ baloncestístico es uno de sus grandes activos.

Los Bulls cuentan con dos elecciones de primera ronda, eso les da margen y opciones reales de apostar por Mara tanto en el primer como en el segundo pick. Además, existe un factor emocional. Mara, recientemente en una entrevista en MARCA, aseguró ser fan de los de Chicago: "No era tanto de NBA, pero sí que me gustaban mucho los Chicago Bulls. Siempre que jugaba 2K lo hacía con los Bulls del 88. Me acuerdo hasta del quinteto inicial. Te diría que los Bulls por seguirlos cuando era pequeño". ¿Se cerrará el círculo?

Mara y el espejo de Pau Gasol

En Chicago el 'sello español' gusta aunque no hayan sido muchos los españoles que hayan jugado de locales en el United Center, de hecho, tan solo han sido dos; Pau Gasol y Nikola Mirotic. El recuerdo del paso de Pau Gasol sigue muy presente. Aunque su etapa no se tradujo en grandes éxitos colectivos, su impacto individual fue inmediato.

El pívot español aterrizó en los Bulls en 2014 tras firmar como agente libre. Más allá de sus 34 años en el momento de la firma, Gasol se enrolaba en el proyecto de Chicago con una vigencia notable, pues en los Lakers había promediado la temporada anterior: 17'4 puntos, 9'7 rebotes y 3'4 asistencias en 31 minutos por noche.

Gasol llegaba a unos Bulls con hambre de victoria después de los sinsabores de las lesiones con Rose. Pau se encontró con un roster para asaltar el Este: Rose, Jimmy Butler, Luol Deng, Joakim Noah, Mike Dunleavy, Taj Gibson y el propio Nikola Mirotic, comandandos por Tom Thibodeau.

Gasol con Rose, Butler, Mirotic y McDermott en un partido de los Bulls / AP

Sin embargo Gasol solo pisó los playoffs con Chicago una ocasión en tres temporadas, quizá poniendo el punto final a los últimos Bulls potentes y anticipando la desintegración del equipo con las salidas de; Rose, Butler, Deng, Gasol, Noah e incluso Thibodeau.

Desde entonces, los Bulls no han conseguido recuperar ese nivel. Y la posibilidad de incorporar a otro pívot español reabre inevitablemente ese paralelismo.

Aday Mara: ¿Riesgo o oportunidad?

Elegir a Mara no es una apuesta exenta de riesgos. Como todo jugador joven, tiene aspectos a mejorar: físico, adaptación al ritmo NBA o consistencia en el tiro, pero su potencial es innegable.

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El baloncesto español podría estar ante un nuevo salto a la élite. Y Chicago, en plena reconstrucción, podría ser el escenario perfecto. El camino aún no está decidido, pero las señales son claras. Aday Mara está en la conversación. Y los Bulls… también.