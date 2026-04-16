Importante 'refuerzo' de Fenerbahçe para los playoffs de Euroliga: amenaza real para el Valencia Basket

La Euroliga entra en su fase más decisiva con la llegada de los playoffs. Todos los equipos apuntalan sus plantillas y recuperan piezas importantes para luchar por el título continental. En este caso uno de los principales favoritos, encara ya las eliminatorias de Euroliga con una noticia que no pasa desapercibida para el resto de rivales, entre ellos, el Valencia Basket.

En este caso el Fenerbahçe, actual campeón, recupera para los playoffs a un jugador clave, sobre todo, en cuanto a la cuota de experiencia que puede dar a su equipo en los momentos calientes. Nando De Colo está de vuelta. Tras varias semanas apartado por lesión (29 de marzo), el base francés reaparece justo a tiempo para los playoffs con Fenerbahçe. Y no es un regreso cualquiera. Es uno de esos movimientos que alteran el equilibrio de fuerzas.

Ha sido un miembro de la junta del Fenerbachçe, el que ha anunciado la buena noticia para Šarūnas Jasikevičius. De Colo estará disponible. "Nuestros jugadores que regresan de sus lesiones están empezando a recuperar su forma. Ahora mismo no tenemos ninguna baja, salvo Nando De Colo, que también estará listo para los playoffs", ha asegurado Cem Ciritci en declaraciones a LegendTV.

Jasikevicius confirma el regreso del base francés para la fase decisiva. / RYAN LIM / EFE

Desde la óptica del Valencia Basket, la noticia no es menor. Fenerbahçe es uno de esos equipos que pueden cruzarse en el camino y ahora llega reforzado, precisamente, con un ex taronja. Un De Colo que conoce perfectamente este tipo de escenarios.

La retirada de De Colo, cada vez más cerca

A sus 30 y muchos años, De Colo encara el tramo final de su carrera. “Creo que es el momento adecuado para pasar a otra cosa”, confirmó hace algunos días el francés para Eurohoops.

El veterano exterior del Fenerbahçe vive sus últimos momentos de una dilatada carrera en Europa, pero también con presencia NBA. De Colo buscará con Fenerbahçe su tercer Euroliga después de las conquistadas en 2016 y 2019 con CSKA de Moscú. En 2016 fue nombrado MVP de la Euroliga con tres apariciones ininterrumpidas en el Mejor Quinteto de la Euroliga (2016-2018).

De Colo salió del Cholet Basket rumbo al Valencia Basket en la que sería su primera experiencia de nival. El francés brilló con luz propia en La Fonteta, donde estuvo tres años. Con la camiseta taronja, De Colo conquistó la Eurocup de 2010 y fue seleccionado por San Antonio Spurs en 2009. Precisamente tras jugar la Euroliga con Valencia Basket, De Colo probó suerte en la NBA.

De Colo, en su época en el Valencia Basket y en el CSKA. / Valencia BC

El exterior alternó los Spurs con su equipo de desarrollo Austin Toros durante dos años, antes de ser traspasado a Toronto Raptors y finalmente regresar a Europa de la mano del CSKA. Allí militó cinco temporadas sumando dos Euroligas además de múltiples títulos nacionales. Tras esto De Colo vivió su primera etapa en Fenerbahçe, después volvió a Francia con el ASVEL y finalmente la etapa actual con Fenerbahçe en esta 2025-2026.

Además De Colo también se retirará habiendo vivido una época dorada de la selección francesa con dos platas olímpicas (Tokyo 2020 y París 2024) y un oro en el Eurobasket 2013, además de un bronce en el Mundial de 2019 y otra plata en el Eurobasket 2011 y un bronce en el de 2015.

¿Cuándo empiezan los playoffs de Euroliga?

La fase decisiva arranca en las próximas semanas. Los playoffs de la Euroliga reúnen a los ocho mejores equipos de la temporada regular en eliminatorias al mejor de cinco partidos. Eso sí ahora con la novedad de un play in, que enfrenta del octavo al décimo para decidir las últimas dos plazas de los cuartos de final.

Los dos primeros duelos de la eliminatoria de cuartos de final serán el 28 ó 29 de abril, mientras que el segundo se jugará el 30 de abril o 1 de mayo. Los dos siguientes duelos serán entre el 5-6 de mayo y 7-8 del mismo mes.

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Un formato exigente y sin margen de error, donde los detalles deciden y donde jugadores como De Colo marcan diferencias. Porque cuando los grandes vuelven… el nivel sube. Y los playoffs… se vuelven aún más imprevisibles.