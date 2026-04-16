Los Sixers serán los rivales de los Celtics en los 'play-offs'

Los Philadelphia 76ers serán los rivales en la primera ronda de los 'play-offs' de la Conferencia Este de la NBA 2025-2026 de los Boston Celtics, equipo donde juega el alero español Hugo González, después de imponerse este miércoles por 109-97 a los Orlando Magic en el 'Play-in'.

Los Sixers, que terminaron séptimos la Fase Regular en el Este, hicieron valer su condición de locales y no acusaron la ausencia de Joel Embiid, de baja por apendicitis y que es duda para el inicio de la serie ante los de Joe Mazzulla, para deshacerse de unos Magic que todavía tienen una oportunidad de meterse en la pelea final por el anillo de campeón ya que ahora recibirán a los Charlotte Hornets para ser el rival de los Detroit Pistons en la primera ronda de 'play-off'.

Los 76ers habían arrebatado el factor cancha de la eliminatoria a los Magic en la última jornada de temporada regular, en la que ganaron a los Milwaukee Bucks mientras Paolo Banchero y compañía cayeron derrotados en Boston.

Nick Nurse suplió la baja muy sensible de Joel Embiid, operado de apendicitis la semana pasada, con Andre Drummond, que aportó 14 puntos, 10 rebotes, tres robos y tres tapones para unos 76ers liderados por Tyrese Maxey, con 31 puntos.

El 'rookie' bahameño VJ Edgecombe sumó 19 puntos y 11 asistencias, Kelly Oubre Jr. también 19 puntos, mientras que Paul George aportó 16 puntos a la cuenta de Philadelphia.

Para los Magic, Desmond Bane terminó con 34 puntos como el máximo anotador del encuentro. Banchero aportó 18 puntos con un pobre 7 de 22 en tiros de campo (31,8 %), incluidos 0 de 5 triples.

De hecho, el tiro exterior fue uno de los puntos débiles de los hombres de Jamahl Mosley esta noche en Philadelphia, con 7 de 27 (25,7 % de acierto).

Aún así, compitieron la eliminatoria y no permitieron a los 76ers alejarse de más de 10 puntos hasta que Drummond les castigó con un triple en el último ataque de Philadelphia para el +12 final.

Los 76ers afrontan ahora una dura eliminatoria de 'playoff' con el factor cancha en contra Boston, segundo clasificado en el Este y uno de los aspirantes al anillo.

Por su lado, los Magic tienen por delante un duelo a vida o muerte contra los Hornets, la revelación en la NBA estos últimos meses, que están liderados por un LaMelo Ball que hoy recibió una multa de 60.000 dólares de la NBA por un acción temeraria contra Bam Adebayo.

Curry manda a los Clippers de vacaciones

Stephen Curry se vistió este miércoles de verdugo en el duelo a vida o muerte de 'play-in' entre Los Angeles Clippers y Golden State Warriors, en el que los de la Bahía se impusieron por 121-126 para aspirar todavía a la última plaza de 'play-off'.

Los Warriors se medirán el viernes a los Suns en Phoenix. El que gane será el rival de los temidos Oklahoma City Thunder en primera ronda de 'play-off'. Los Clippers, por su lado, dicen adiós a una temporada que ha sido una montaña rusa.

A 9:53 del final, los Clippers iban 98-85 arriba, con una máxima diferencia de +13. Curry, que había metido 16 puntos en el tercer cuarto pero al que Steve Kerr regulaba los minutos, estaba en el banquillo.

A los Warriors se les estaba escapando el partido de las manos y Kerr no tuvo más remedio que ponerlo a jugar. A los 6 segundos, Curry ya había encestado un triple.

Fue un cuarto extraordinario de los Warriors, en que anotaron 43 puntos, 24 de ellos desde el perímetro, con un 8 de 11 en triples.

De hecho, los de Kerr terminaron el partido con 19 triples, que les ayudaron a compensar los 35 puntos que concedieron con sus 20 pérdidas.

El dominicano Al Horford, autor de cuatro de los triples de Golden State en el último cuarto, en un lapso de poco más de tres minutos, puso a los Warriors por delante 115-117 a 2:12 del final.

El partido entró al último minuto con empate a 117. Curry se hizo con el balón y clavó otro triple para el 117-120, una ventaja que resultaría definitiva después de que Draymond Green robase los siguientes dos balones a Kawhi Leonard. Como en los viejos tiempos.

Curry terminó con 35 puntos, mientras que Gui Santos y Kristaps Porzingis sumaron 20 cada uno y Al Horford 14.

Para los Clippers, un Bennedict Mathurin, que recordó al de los Indiana Pacers, la temporada pasada anotó 23 puntos con un 5 de 6 en triples. Darius Garland y Leonard terminaron con 21 cada uno y Lopez con 17.

La eliminación en el Intuit Dome de Inglewood supuso un auténtico palo para los Clippers, que, tras un inicio desastroso de temporada, escalaron posiciones y también se sobrepusieron a las salidas de James Harden hacia Cleveland y de Ivica Zubac a Indiana.

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Al final, los de la Bahía, en una temporada muy irregular marcada por las lesiones y que llegaban con siete derrotas en los últimos ocho partidos, hicieron valer su experiencia en el 'playoff' para ganar una vida más.