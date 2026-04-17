La FBCV convoca nuevos Cursos de Arbitraje y Oficial de Mesa

La Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana (FBCV) ha publicado la convocatoria de los nuevos cursos de formación para árbitros y oficiales de mesa correspondientes a la temporada 2026/27, una iniciativa clave dentro del crecimiento que viene experimentando el baloncesto de la Comunitat Valenciana en los últimos años.

Los cursos combinarán formación online y presencial, con el objetivo de ofrecer una preparación completa y adaptada a las necesidades actuales del baloncesto.

En el caso de la Escuela de Arbitraje, el programa incluye un bloque inicial con formación teórico-práctica en aspectos reglamentarios, mecánica arbitral y técnica individual, seguido de un bloque de seguimiento con sesiones de perfeccionamiento, tecnificación y práctica en pista. Además, los alumnos comenzarán a arbitrar partidos acompañados por árbitros de categoría superior, dentro de un sistema de tutorización continua.

Por su parte, la Escuela de Oficiales de Mesa también contará con una estructura formativa progresiva, comenzando con un bloque inicial centrado en contenidos como el acta digital, cronometraje o procedimientos administrativos, y continuando con un bloque de seguimiento orientado a la práctica real en partidos y la interpretación normativa.

Sedes

Los Cursos se desarrollarán simultáneamente en las siguientes localidades:

– Valencia (oficial de mesa con plazas limitadas)

– Alicante

– Castellón

– Ontinyent

– Ondara

– Chiva

– Segorbe

– Albatera (sólo oficial de mesa)

Cursos de Verano

Sólo Cursos de Arbitraje

En Alicante, Castellón y Valencia

Inscripciones hasta el 26 de junio

Cursos de septiembre

Cursos de Arbitraje y de Oficiales de Mesa

Todas las sedes

Inscripciones hasta el 6 de septiembre