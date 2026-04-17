Gran fichaje para un rival de Valencia Basket hasta final de temporada: 25 puntos por partido

El Club Baloncesto Perfumerías Avenida de Salamanca ha anunciado el fichaje hasta final de temporada de Marta Hermida, jugadora madrileña de 28 años que llega para paliar la baja de Claudia Soriano en la posición de base.

El club ha anunciado el fichaje a través de sus redes sociales y página web, ha precisado que su contratación es hasta el término de la presente temporada y que ha sido aprobada por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Esta incorporación responde a la lesión de larga duración que mantiene alejada a Claudia Soriano de las pistas, desde los cuartos de final de la Copa de la Reina, momento en el que se fracturó su muñeca izquierda, con una recuperación que le impide seguir con el equipo azulón.

La nueva pieza de Avenida ya ha entrenado bajo las órdenes de Anna Montañana con las vistas puestas en el próximo compromiso frente a Gran Canaria, y ha sido descrita por su nuevo club como una jugadora con "amplia experiencia en Liga Femenina Endesa", reseñando su pasado en equipos como Gran canaria, Leganés y Araski.

Grandes números ofensivos

Hermida también ha pasado por las ligas francesa, australiana y, en esta misma campaña, en la liga islandesa, donde ha promediado 25 puntos, 6,5 asistencias y 5 rebotes en más de 36 minutos en pista. El conjunto salmantino ha destacado en la madrileña, de 28 años y 1,80 metros, su gran actividad defensiva y ofensiva, su velocidad para atacar el aro y su capacidad de lanzamiento de larga distancia.

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Para el club es "un refuerzo tremendamente necesario, a tenor de la situación actual del equipo", en cuadro tras la mencionada lesión de Soriano, la salida esta misma semana de Shavonte Zellous y otros problemas físicos como los de Belén Arrojo que han mermado la rotación en gran medida.